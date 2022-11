Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza pronto ad andarsene: Ida si apparta con Riccardo!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida e Riccardo sembrano ancora complici, tanto che Alessandro minaccia di andare via.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano è sconvolta dal confronto con Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza non sembra farci troppo caso ed è certo della conoscenza con la dama, fino a quando non la vede appartarsi nuovamente con il suo ex. La tronista Lavinia Mauro, dopo essere scoppiata in lacrime per colpa sua, è andata a riprendere Alessio Campoli per chiedergli di tornare a corteggiarla.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza mette alle strette Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che sembra aver decisamente sconvolto la dama bresciana. In studio entra Alessandro Vicinanza, mentre il cavaliere pugliese se ne va amareggiato e Tina Cipollari fa notare che Ida sembra troppo interessata al suo ex, e poco alla sua attuale frequentazione. Dopo una bella frecciatina di Roberta Di Padua, che è convinta che Ida stia attendendo che Riccardo le dia conferma di volerci riprovare e stia dunque prendendo in giro Alessandro, la presentatrice chiede al cavaliere partenopeo di entrare in studio. Alessandro è molto calmo, spiega di aver avuto qualche discussione con Platano a causa del ballo con Roberta, ma di averle superate ed è l’unico in studio a non porsi domande sul fatto che Ida stia male ancora per il suo ex.

Mentre Ida lascia lo studio e Gemma Galgani accetta di conoscere un nuovo cavaliere giunto per conoscerlo, si passa al trono classico con la tronista Lavinia Mauro. La romana è uscita in esterna con Francesco e si è trovata molto bene con lui, avendo notato che il corteggiatore vuole apparire più forte e rude di quello che è realmente. In studio scopriamo che Lavinia ha voluto incontrare nuovamente Alessio Campoli, che l’ha fatta piangere andandosene da Uomini e Donne dopo aver rivelato di avere molte preoccupazioni sul carattere della tronista romana, a causa anche dei suoi attacchi di panico. Il gesto di Lavinia viene fortemente criticato, dato che Alessio ha fatto capire di non essere interessato alla tronista, la quale invece lo ha difeso e giustificato al punto da chiedergli di tornare nel parterre dei suoi corteggiatori.

Tutti si scagliano contro Alessio, che non è nuovo al dating show di Canale 5, ed è tornato dichiarando di essere stato messo sotto pressione ma di non volersene andare, sebbene lui stesso avesse espresso preferenza per Federico Aversano. Nel frattempo, Tina Cipollari fa notare che Ida si è nuovamente appartata con Riccardo, fregandosene di Alessandro che è fuggito dietro le quinte decisamente contrariato. Il cavaliere partenopeo accusa Ida di trattarlo male per un ballo con Roberta quando lei si comporta in modo intimo con Riccardo come se nulla fosse, mettendo la dama brescia alle strette.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.