Uomini e Donne: Ida Platano con le spalle al muro, Tina Cipollari la sbugiarda!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari mette Ida Platano con le spalle al muro.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari diventa una belva e attacca Ida Platano, accusandola di essere falsa e di voler sponsorizzare sui social sfruttando il programma. Maria De Filippi fa tremare lo studio, mentre Luca Salatino è sempre più in crisi dopo aver conosciuto la nuova arrivata Aurora.

Uomini e Donne, Tina Cipollari smaschera Ida Platano

La puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Il cavaliere accusa la dama bresciana di continuare a criticare il suo interesse con Federica Aversano, insinuando che lui non è mai stato interessato a lei, mentre lei ha appena confessato davanti a Riccardo Guarnieri che la loro non era neppure una storia. In studio, tutti contestano ad Alessandro il fatto di aver dichiarato di essere sempre stato interessato a Federica, mettendo così in dubbio tutto il percorso con Ida, tranne Tina Cipollari che trova assurdo che la dama bresciana si innamori di ogni uomo che frequenta e sottolineando come sia lei quella poco credibile. L’opinionista, inoltre, fa notare che Ida dubita di tutti quando è lei la prima a sponsorizzare prodotti suoi social, sfruttando la sua popolarità nel programma.

“Dici che non ti servono, allora perché le fai? Te lo dico io, guadagni dei bei soldoni con le sponsorizzazioni. E non piangere che hai rotto il ca**o con questo pianto, sei una falsa e non lo penso solo io. Tu vedi sempre a malizia negli uomini, ma ce l’hai tu”.

Lo sfogo di Tina fa infuriare Ida ma anche Maria De Filippi che trova terribile che nessuno dei cavalieri che ha frequentato la dama sia intervenuto, per negare di essere stati usati dalla Platano, che nel frattempo piange disperata. Alessandro e Diego si difendono, confermando di non aver mai pensato che Ida sia interessata alle telecamere. Dopo la polemica, Ida chiede di ballare con Riccardo ed è evidente che la dama non sia indifferente al cavaliere. Si passa poi al Trono Classico con Luca Salatino.

L’ingresso in studio di Aurora ha destabilizzato molto Soraia, che ha lasciato lo studio piangendo durante l’ultima puntata, ferita dalle parole e dai gesti del tronista romano. Dopo aver visto lo sfogo della corteggiatrice, Luca si sente dispiaciuto per Soraia ma confida di non volersi trattenere. Maria comunica alle corteggiatrici che Salatino ha raggiunto Aurora subito dopo la registrazione, la quale si mostra estremamente felice per questa dimostrazione. Luca, poi, esce anche in esterna con Aurora, suscitando lo sdegno di Lilli e Soraia.

