Uomini e Donne, Ida Platano chiarisce come stanno le cose con Alessandro Vicinanza

Dopo gli avvistamenti che hanno immortalato Alessandro Vicinanza con una misteriosa donna, arriva l'intervento di Ida sui social. Come stanno procedendo le cose per la coppia nata del dating show di Uomini e Donne?

Intorno alla coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza c'è un'irrefrenabile curiosità In questi giorni la dama siciliana e il cavaliere campano occupano gran parte delle vicende dell'over di Uomini e Donne e a breve ci sarà il colpo di scena.

Ida chiarisce come stanno le cose con Alessandro

Stando alle anticipazioni infatti, Ida e Alessandro, questa settimana, lasceranno il dating show di Canale 5 per viversi la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Per la storica dama del programma è stato sicuramente un passo ponderato quanto importante. Dopo la lunga e travagliata storia tra Ida e Riccardo, infatti, la Platano non era più riuscita ad aprire il suo cuore a nessun uomo e manifestava spesso segni di insofferenza mancando di fiducia.

La dama siciliana è invece riuscita, questa volta, dopo il lungo corteggiamento di Alessandro, a lasciarsi andare, pronta a viversi una nuova favola d'amore.

Dopo la registrazione della puntata in cui la coppia ha comunicato la decisione di andar via, erano però emerse alcune foto del cavaliere in compagnia di una misteriosa e avvenente ragazza nella città natale di Alessandro. E' quindi immediatamente esploso il gossip su una prematura e sorprendente rottura per la neo coppia del dating show. Ma come stanno esattamente le cose tra Ida e Riccardo? A fare chiarezza, è stata la Platano che poco fa, su Instagram, ha informato del momento più che felice che sta vivendo.

"Belli miei??? Eccomi, so che vi piace quando vi chiamo belli miei a qualcuno non piace ma chissenefrega. Sono molto molto contenta davvero tanto tanto tanto...", ha proseguito Ida sorridendo raggiante.

Insomma, Ida con poche ed eloquenti parole ha reso partecipe tutti di quanto sia contenta e serena in questo momento.

