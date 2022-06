Uomini e Donne, Ida Platano annuncia di aver preso una drastica decisione!

Gossip TV

Ida Platano è in vena di cambiamenti, tra una frecciatina e l’altra al suo ex storico dopo l’epilogo amaro a Uomini e Donne.

Si sa che quando una donna cambia taglio o colore di capelli, quella donna ha intenzione di voltare pagina. Forse, tuttavia, questo detto non si adatta a Ida Platano, ovvero una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne, che poco fa ha annunciato di essere pronta ad un grande cambiamento. Peccato che i fan abbiano notato un dettaglio che, ancora una volta, ricollega la dama a Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano stupisce ma i fan non ci cascano!

Ida Platano continua ad essere al centro dei pettegolezzi. La dama bresciana di Uomini e Donne ha vissuto un anno difficile, costellato da love story terminate in breve tempo tra una marea di lacrime, e la consapevolezza di esser ancora innamorata di Riccardo Guarnieri, sebbene lui non abbia voluto concederle un’altra occasione. Dopo aver visto Ida in lacrime al centro dello studio, il pubblico ha iniziato a criticare la dama, accusandola di non dare un buon esempio alle ragazze più giovani, che potrebbero trovare normale struggersi in questo modo per amore.

Dalle offese si è passati alle minacce di morte, denunciate da Ida sui social, dove ha chiesto a tutti di ridimensionare il proprio odio e di comprendere che il personaggio pubblico cela una persona, con pregi e difetti, ma soprattutto sentimenti. Così, probabilmente in vena di cambiamenti, Platano ha annunciato su Instagram di aver intenzione di cambiare colore di capelli e tornare ad indossare il biondo.

Un cambiamento drastico, il quale tuttavia fa storcere ancora una volta il naso al popolo del web: molti, infatti, hanno notato che Ida era bionda durante la sua storia d’amore con Riccardo, e credono che tingersi i capelli non sia un modo saggio di non tornare con la mente a quel periodo. Nel frattempo, Ida si mostra più risoluta che mai, condividendo messaggi motivanti sull’importanza di circondarsi di persone costruttive per la propria vita, come la preziosa amica Gemma Galgani, conosciuta nello studio del dating show di Maria De Filippi.

