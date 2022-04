Uomini e Donne, Ida Platano all’angolo, emerge la verità: ''Pur di stare lì…''

Gossip TV

Karina Cascella non risparmia Ida Platano dopo la messa in onda delle ultime puntate di Uomini e Donne, e lo scontro tra la dama e Tina Cipollari.

Continua a tenere banco il riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo più di un anno dalla loro burrascosa rottura, si sono incontrati nuovamente nello studio di Uomini e Donne. Mentre il pubblico storce il naso e apprezza l’analisi schietta quanto crudele di Tina Cipollari sulla coppia, l’ex opinionista Karina Cascella ci va giù pesante con la dama bresciana.

Uomini e Donne, Karina Cascella contro Ida Platano

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo trionfale ritorno Riccardo Guarnieri, portato in spalla dai fan e dagli opinionisti, almeno fino a quando tutti si sono accorti che i cavaliere pugliese si è immediatamente concentrato su Ida Platano, nonostante i loro burrascosi trascorsi e una rottura che ancora crea polemica, finendo per scaricare il cavaliere pugliese nella pila del puro egocentrismo. Tina Cipollari, in particolare, non ha apprezzato come Riccardo abbia cercato immediatamente il contatto con Ida, pur sapendo quanto lei sia ancora presa dal rapporto e abbia parlato di lui più volte come il vero amore della sua vita. Cipollari ha umiliato Riccardo, accusandolo di prendere in giro le dame - come Gloria che è uscita un paio di volte con il pugliese prima di trovarsi scaricata in studio su due piedi - e anche la stessa Ida, dato che secondo la verace opinionista è improbabile che tra loro possa riaccendersi l’amore.

Del resto, bisogna ammettere che anche nel caso di un ritorno di fiamma non si potrebbe parlare propriamente di un lieto fine, dato che la relazione tra Ida e Riccardo si è costituita su discussioni feroci, tira e molla strazianti, e copiose lacrime da parte della dama. Prospettiva che, a questo punto, non si può escludere che si ripeta, questa volta con conseguenze disastrose su Platano. Mentre nello studio del dating show di Canale5 si delineano diverse opzioni per la coppia, accusata di essere in contatto da mesi, Karina Cascella ha voluto dire la sua su Platano.

“Ida per carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai. Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”.

L’ex opinionista ci è andata giù pesante con la dama bresciana, accusandola di aver a cuore la televisione più che l’amore. Simile accusa è stata mossa anche da Tina, che ha aggiunto un’ipotesi gravissima eppure molto condivisa sui social: Ida è a Uomini e Donne per visibilità, così da potersi lanciare in sponsorizzazioni remunerative sui social. Che sia così o meno, sta al pubblico decidere, ma nel frattempo la dama bresciana non demorde ed è certa che l’amore stia per bussare alla sua porta.

