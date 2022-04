Uomini e Donne, ''Si sentivano già da mesi'': bomba su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Gossip TV

I fan di Uomini e Donne non ci stanno. Sul web spopola la teoria del complotto sul ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Continua a far discutere il riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Da quando il cavaliere pugliese è tornato nello studio di Uomini e Donne, sembra che le divergenze e i vecchi rancori con la dama bresciana sembrano essersi appianati ma secondo i fan c’è un motivo ben preciso. Molti telespettatori, infatti, credono che Ida e Riccardo fossero in contatto e che si siano organizzati per inscenare un ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo stanno mentendo?

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, tutta l’attenzione è focalizzata sul rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del Trono Over si sono detti addio tra un mare di lacrime e polemiche, dopo una relazione fatta di tira e molla che hanno appassionato i telespettatori di Canale5. Nonostante fosse chiaro che tra loro ci fosse un grande sentimento, Ida e Riccardo non sono riusciti a costruire una relazione sana e duratura, finendo con il rendersi protagonisti di una delle rotture più epiche nella storia della trasmissione di Maria De Filippi.

sono due ridicoli: tra poco lei si innamorerà di nuovo di Riccardo e tutte queste risate si trasformeranno in lacrime e Riccardo sbotterà e inizierà a dire che non vuole fare l’amore con Ida e dirà che lei non lo apprezza #uominiedonne pic.twitter.com/WNBNzSLjF9 — b r u 🦋 (@_browniescrive) April 19, 2022

Ora, tuttavia, le cose sembrano essere drasticamente cambiate e Riccardo e Ida vanno d’amore e d’accordo. Mentre un’ex dama si scaglia contro la coppia, il popolo del web è rimasto basito da questa rinnovata complicità, soprattutto alla luce delle accuse reciproche che si sono scagliati per anni. Molti utenti di Twitter hanno iniziato a sospettare che Ida e Riccardo siano così amorevoli e pacifici perché in contatto da diverso tempo, contrariamente da quanto affermato nello studio di Uomini e Donne.

C’è anche chi grida al complotto, aspettando di vedere nuovamente Platano capitolare per Guarnieri e lasciare lo studio insieme, guadagnandosi così qualche copertina e ancora più popolarità sui social. Sarà questa la teoria giusta? Al momento, nonostante occhiate maliziose e il feeling palese, Riccardo e Ida non sembrano aver intenzione di riprendere a frequentarsi.

Quando Ida e Riccardo torneranno insieme ma dopo qualche puntata torneranno in studio per lo scandalo che scoppierà quando si saprà che si sentivano già da mesi #UominieDonne pic.twitter.com/IrKJiZTaEw — Riccard🪐 (@phoenixboy__) April 19, 2022

