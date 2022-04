Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scatena Tina Cipollari: ''Cor**to, uno stallone lo...''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari asfalta Riccardo Guarnieri.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari se la prende un po' con tutti lanciando accuse a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, per poi scagliandosi contro Sara Zilli. Per Luca Salatino arriva un'esterna bellissima con Lilli e scatta il bacio e la pace tra i due protagonisti del Trono Classico. Veronica Rimondi, invece, rimprovera Federico di essere troppo freddo nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non risparmia Riccardo Guarnieri

La puntata di Uomini e Donne si apre con un durissimo sfogo di Tina Cipollari su Riccardo Guarnieri che, da quando ha ripreso il rapporto con Ida Platano, è finito nel mirino della verace opinionista. Tina, dopo aver visto Riccardo chiudere in fretta e furia con Gloria, provocando il dispiacere della dama romana, rimprovera il cavaliere pugliese per essere superficiale e poco adatto alle relazioni, lasciandosi andare a pesanti dichiarazioni. Mentre Gloria conferma di voler chiudere con Guarnieri, al centro dello studio prendono posto Diego Tavani e Aneta. Il cavaliere romano, sebbene sia molto preso dalla dama e si trovi in sintonia con lei, ammette di non provare quel fuoco della passione che si sarebbe aspettato, ma non per questo ha intenzione di chiudere con lei.

Aneta ammette di essere confusa da questa confessione spiazzante, e mette in dubbio tutto quello che ha vissuto con Diego. Il cavaliere cerca di calmare la dama, spiegando di non aver mai provato un sentimento del genere dal punto di vista fisico, ma non per questo vuole che la relazione si svaluti, al contrario spera che un approccio diverso da quello che ha solitamente con le donne lo porterà ad instaurare una relazione profonda. Dopo essersi sfogata dietro le quinte, Ida torna in studio e continua a discutere con Tina, che l’accusa di voler fare la vittima e di cercare l’appoggio di Riccardo per essere consolata. La furia di Cipollari si abbatte anche su Sara Zilli, che sta uscendo con Gianluca e ha confessato apertamente di non aver interesse esclusivamente per la dama fiorentina.

Si passa poi al trono classico con Luca Salatino, che è uscito in esterna con Lilli. Dopo aver discusso animatamente, arrivando anche a pensare di lasciare per sempre il programma, Lilli ha ripensato al percorso con il tronista romano e si è mostrata pronta a viversi questa esperienza in modo più leggero e solare. Tra Luca e Lilli scatta un bacio molto passionale e la corteggiatrice spiega di aver paura di perderlo, ma di volerselo vivere. Soraia è furiosa per il bacio e dichiara di essere stanca di questo stallo dopo mesi di conoscenza, considerando che Luca ha preferito portare fuori ancora una volta Aurora. Per Veronica Rimondi e Federico, invece, l’esterna è stata un successo anche se la tronista vorrebbe maggior trasporto fisico con il corteggiatore.

