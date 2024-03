Uomini e Donne, Ida divisa tra Pierpaolo e Mario: volano stracci in studio tra i due corteggiatori [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono di Ida Platano vede un nuovo scossone a causa dell'incomprensione con i suoi corteggiatori, Pierpaolo e Mario!

Oggi nella nuova puntata di Uomini e Donne si inizia dal trono over: Gemma Galgani torna protagonista di un confronto con il cavaliere che stava conoscendo, ma anche di una lite con Tina Cipollari. Il trono classico, invece, vede gli ultimi preparativi in vista della scelta di Brando Ephikrian, ma anche le vicende sentimentali di Ida Platano con Pierpaolo e Mario. In studio si accende una discussione tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea perché la dama sembra sempre voler mettere bocca nei percorsi altrui. Daniele, il nuovo tronista, ha già iniziato a conoscere le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Ida elimina Daniele e porta in esterna Pierpaolo e Mario: tra i due corteggiatori volano stracci! [VIDEO]

Gemma Galgani ha iniziato a conoscere Claudio, un cavaliere sceso appositamente per lei. Come mostrato nella scorsa puntata, Claudio non sembrava esattamente il tipo della dama torinese, ma a sorpresa, Gemma ha deciso di conoscerlo. In studio, Maria De Filippi mostra la loro esterna e da alcune affermazioni di Claudio sulle sue passate relazioni e su una certa tendenza all'infedeltà, la dama è molto perplessa. Anche in studio si nota che Gemma non è poi così invaghita del cavaliere, come lo è stata per altri corteggiatori in trasmissione. Eppure, la Galgani è decisa a continuare a uscire con Claudio. Questa affermazione scatena una lite in studio tra lei e Tina Cipollari: secondo l'opinionista, infatti, la dama non è davvero interessata a Claudio e vuole proseguire la conoscenza tanto per, ma alla prossima registrazione lo eliminerà. Tra le due inizia una discussione accesa, con l'intervento di Gianni Sperti che dà ragione alla collega, accusando Gemma di voler solo allungare il brodo, ma di non avere un reale interesse per Claudio.

Si passa al trono classico con Ida Platano: la tronista conferma di aver deciso di eliminare Daniele, anche se sembra che la decisione fosse di comune accordo tra i due. Già nella scorsa puntata, infatti, Platano aveva ammesso di trovarsi bene con Daniele, ma che non aveva percepito il trasporto che nutriva per Pierpaolo e Mario. Inizialmente Ida aveva dato colpa alla (lieve) differenza d'età con il corteggiatore, ma in studio era stata attaccata perché era evidente che non fosse realmente interessata a lui. Intanto, Ida ha portato in esterna sia Mario sia Pierpaolo e in studio si è verificato un copione che abbiamo visto diverse volte: Tina, infatti, continua a sostenere che Mario sia falso e che non abbia un reale interesse per Ida. I due corteggiatori, a loro volta, sono particolarmente delusi dal comportamento della tronista e non mancano di farglielo notare. Ida afferma che non vuole sminuire il rapporto con nessuno dei due, ma Pierpaolo le ricorda che Mario le ha mancato di rispetto e, nonostante questo, l'ha portato in esterna.

Tra Mario e Pierpaolo si accende una forte discussione, quando Pierpaolo accusa Ida di aver poco carattere: il corteggiatore aveva già rivolto queste parole a Ida quando si era presentato la prima volta, facendola piangere, anche se il suo intento era molto diverso. In ogni caso, tra i corteggiatori volano stracci e anche Ida sembra molto scocciata per via di questo comportamento. Sia Mario sia Pierpaolo decidono di non invitare Ida a ballare.

Per quanto riguarda il trono over: è il compleanno di Tiziana e Angelo ha preparato per lei una sorpresa. Tra i due sembra che prosegua tutto bene, nonostante le perplessità scatenate nell'ultima puntata da Tina Cipollari. Anche questa volta, non manca una lite tra la dama e l'opinionista, sempre più convinta che Tiziana non sia affatto interessata al cavaliere che sta conoscendo. Non mancano le liti nel trono over e questa volta coinvolgono Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Marcello Messina. Quest'ultimo e Tropea accusano Cristina di star sempre a mettere bocca nelle storie degli altri protagonisti del dating show di Canale5 e di non costruire nulla per sé stessa.

Spazio anche per il trono classico di Daniele Pedice, il nuovo tronista: Daniele ha deciso di portare in esterna due corteggiatrici, ma la situazione non sembra essere delle migliori per lui. In studio, il tronista ammette di voler già eliminare qualcuna e procede a selezionare alcune ragazze che, secondo lui, non sono adatte a conoscerlo. Daniele ribadisce di avere un carattere a volte troppo duro e schietto e che si contiene per non "spaventare" le corteggiatrici, ma ammette anche che se loro sapranno andare oltre, si renderanno conto di che tipo è davvero.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne