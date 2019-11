Uomini e Donne, i dieci ex tronisti più seguiti su Instagram, ecco la top ten

Gossip TV

Ecco i dieci protagonisti del dating show con il maggior numero di follower.

Instagram delle mie brame, chi è l'ex tronista di Uomini e Donne più seguito del reame? Se la risposta vi incuriosisce e siete appassionati di numeri, ecco la top ten del social del momento con la classifica degli ex tronisti con il maggior numero di seguaci. Numeri davvero considerevoli per un passaggio televisivo la cui durata è di un massimo di tre mesi.

Attenzione, la nostra classifica riguarda solo i tronisti e non ex corteggiatori - la regina di Instagram è infatti l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis - e, nel caso di un ex quo, abbiamo tenuto conto del fattore anno, privilegiando la data del trono in proporzione al numero di seguaci raggiunti prima.

Uomini e Donne: i dieci ex tronisti più seguiti su Instagram

Iniziamo a dare i numeri. Gli utenti attivi nel mondo sulla piattaforma di Instagram sono arrivati a 1 miliardo, in Italia sono 19 milioni - dati giugno 2018 - che ci posiziona al 10° posto insieme alla Germania nella classifica mondiale.

1. Andrea Damante: 2,2 milioni di follower

Il Re di Instagram è il "Dama". Classe 1990, nato a Verona, è un dj e produttore musicale. Si è seduto sulla poltrona rossa del dating show nella stagione 2015/2016. L'anno successivo ha partecipato alla seconda edizione del 'Gf Vip'.

2. Francesco Monte: 1,8 milioni di follower

Classe 1988, nato a Taranto, Monte è approdato al trono nella stagione 2011/2012. Successivamente ha partecipato come naufrago all''Isola dei Famosi 13' e come concorrente della quarta edizione del 'Gf Vip'. Attuale concorrente e finalista di 'Tale e Quale Show 2019'.

3. Ludovica Valli: 1,7 milioni di follower

Classe 1997, nata a San Martino in Rio (RE), Ludovica è stata tronista durante l'edizione 2015/2016. Ha partecipato in coppia con l'ex corteggiatore Fabio Ferrara alla terza edizione di 'Temptation Island'.

4. Rosa Perrotta: 1,5 milioni di follower

Classe 1989, nata a Pagani (Sa), tronista nell'edizione 2016/2017, ex naufraga dell''Isola dei Famosi 13'.





5. Andrea Cerioli: 1,5 milioni di follower

Classe 1989, nato a San Lazzaro di Savena (BO). E' stato tronista due volte: la prima durante l'edizione 2014/2015 e successivamente nell'edizione 2018/2019. Andrea ha partecipato anche al 'Grande Fratello 13' e alla prima edizione di 'Temptation Island Vip' nel 2018.





6. Luca Onestini: 1,3 milioni di follower

Classe 1993, nato a Castel San Pietro Terme (BO). Luca è stato prima corteggiatore e poi tronista nell'edizione 2016/2017. Finalista della seconda edizione del 'Gf Vip'.





7. Fabio Colloricchio: 1,3 milioni di follower

Classe 1990, nato a Gorizia. Fabio è stato prima corteggiatore poi tronista nell'edizione 2014/2015. Fabio ha partecipato come naufrago nell'ultima edizione di 'Supervivientes', la versione spagnola dell'Isola dei Famosi.





8. Lorenzo Riccardi: 1,2 milioni di follower

Classe 1996, nato a Milano. Prima corteggiatore poi tronista nell'edizione e 2018/2019. Lorenzo è tra i probabili concorrenti del 'Gf Vip 4'.





9. Nilufar Addati: 1,2 milioni di follower

Claase 1998 nata a Napoli, Nilufar è stata prima corteggiatrice poi tronista nell'edzione 2017/2018. Nel 2018 ha partecipato in coppia con Giordano Mazzocchi, alla prima edizione di 'Temptation Island Vip'.

10. Clarissa Marchese: 1,2 milioni di follower

A chiudere la top ten, l'ex tronista dell'edizione 2016/2017. Classe 1994, Clarissa è nata a Sciacca in provincia di Agrigento.