Uomini e Donne, grave lutto: è morta la madre di un’amata ex corteggiatrice

Gossip TV

Una delle corteggiatrici più amate delle ultime edizioni di Uomini e Donne annuncia il lutto su Instagram.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno con piacere Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice e non-scelta di Andrea Zelletta. Poche ore fa, la giovane ha annunciato su Instagram di aver perso la sua adorata madre, lasciando tutti sotto shock.

Uomini e Donne, lutto per l’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska

Durante il trono di Andrea Zelletta, i fan di Uomini e Donne erano molto divisi su quale tra le due corteggiatrici Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska sarebbe stata la donna ideale per il bel pugliese. Andrea ha scelto Natalia e la sua decisione si è rivelata giusta, dato che la coppia vive ancora oggi una storia d’amore meravigliosa, fatta di tanti progetti di vita insieme. Klaudia, nel frattempo, ha allargato il suo seguito su Instagram ed è rimasta nel cuore del pubblico, che si è affezionato alla sua particolare storia.

Durante il corteggiamento a Zelletta, infatti, lei ha rivelato di aver avuto un’infanzia difficile, segnata dall’assenza del padre che non ha mai fatto parte della sua vita, e di aver contribuito al mantenimento della famiglia per alleggerire il compito della madre, per lei la persona più importante di tutte. Purtroppo, poche ore fa, tramite una Ig Stories, Klaudia Poznanska ha fatto sapere che sua madre è venuta a mancare, lasciando tutti senza parole:

“Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farà sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto. Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”.

Un messaggio inequivocabile quello dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che torna a settembre con una nuova stagione, che ha allarmato tutti. Klaudia al momento non ha rilasciato ulteriori spiegazione e non si sanno le cause della prematura speranza della madre, probabilmente volendo proteggere il suo privato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.