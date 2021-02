Uomini e Donne, Giulia D'Urso svela tutta la verità sulla rottura con Giulio Raselli

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne riveli i reali motivi della fine della sua relazione con Raselli.

Sembravano innamoratissimi e inseparabili, eppure, dopo qualche mese dalla scelta a Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D'Urso si sono detti addio. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ex corteggiatrice ha svelato per la prima volta tutta la verità sulla rottura con l'ex tronista.

La verità di Giulia D'Urso sulla rottura con Giulio Raselli dopo Uomini e Donne

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Giulio e Giulia è giunta al capolinea nel settembre 2020. "Tra me e Giulio è finita a settembre, dopo aver passato un’estate tra alti e bassi. Ho preso tutte le mie cose dalla nostra casa a Valenza e mi sono trasferita a Milano" ha esordito l'ex corteggiatrice rivelando i veri motivi della rottura con Raselli "All’inizio non mi sembrava vero quello che stava accadendo: quando lui ha deciso di comunicarlo sui social, subito dopo una forte discussione, mi ha spiazzata. Io stavo raggiungendo una mia amica a Milano e mi sono ritrovata quelle dichiarazioni sul web. Ci sono rimasta malissimo ma Giulio è impulsivo. L’ho capito dopo. Lui ha un modo totalmente diverso di ragionare sulle cose. Ho aspettato tanto tempo a parlare, perché non volevo farmi guidare dalla rabbia, ma non desideravo passasse il messaggio sbagliato".

La D'Urso ha continuato rivelando che anche il lockdown ha influito molto sulla decisione di lasciarsi: "Litigavamo tanto e spesso. Si era creata una dinamica di discussione continua. Il fatto di esserci ritrovati a stare dentro casa, senza valvole di sfogo, durante il lockdown ha scatenato una frustrazione generale che entrambi abbiamo iniziato a riversare l’uno sull’altra. Non ci siamo più liberati da questi meccanismi. [...] Eravamo entrambi arrivati ad un punto di saturazione".

Nonostante i tentativi di Raselli di riconquistare la bella pugliese e gli avvistamenti, tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne non c'è stato nessun ritorno di fiamma: "Giulio mi ha cercata in diverse occasioni. E’ venuto anche a Milano. Voleva far pace, ma da parte mia c’è tanta confusione. Avrei voluto vederlo cambiato, perché il dispiacere non bastava. Lui è arrabbiato per il fatto che io non lo abbia perdonato. Probabilmente non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa. [...] Non mi fido più delle sue parole. Abbiamo sbagliato entrambi. Avrei dovuto essere più puntigliosa dall’inizio e dire fin da subito cosa mi faceva stare male. Cercavo di non farglieli pesare e non significava non stare male. Mi aspettavo una comprensione che con il tempo non è arrivata e che mi ha reso ogni giorno più intollerante. Ho provato ad avvisarlo ma non si è reso conto che mi stava allontanando. Mi manca se penso ai momenti vissuti insieme, ma non è una persona con cui penso di poter vivere".

