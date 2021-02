Uomini e Donne, Maurizio Giaroni: "Gemma Galgani mi ha lanciato una coltellata alle spalle"

Gossip TV

Maurizio Giaroni parla della fine della conoscenza con Gemma Galgani e Maria Tona, tirando le somme sul suo percorso nel Trono Over di Uomini e Donne.

Maurizio Giaroni è finito al centro delle polemiche nello studio di Uomini e Donne, a causa della sua conoscenza con Gemma Galgani e Maria Tona. La dama torinese ha iniziato a nutrire sospetti sul cavaliere del Trono Over e, con la complicità di Maria De Filippi, ha organizzato una trappola per testare la sincerità del Giaroni. La conoscenza con il cavaliere sembra essere giunta al termine prima del previsto, e Maurizio commenta gli ultimi avvenimenti sul settimanale ufficiale del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Maurizio Giaroni deluso da Gemma Galgani

Nello studio di Uomini e Donne è approdato Maurizio Giaroni, affascinante cavaliere che si è offerto di sollevare Gemma Galgani dalle sue pene d’amore. La dama del Trono Over, infatti, è stata piantata in asso da Maurizio Guerci al quale sembrava particolarmente affezionata e il Giaroni ha colto al balzo l’occasione per corteggiarla. Nelle ultime Puntate del dating show di Maria De Filippi, lo studio si è trasformato nel set de Il Segreto per permettere a Gemma di chiari qualche dubbio su Maurizio. La Galgani, infatti, dubita del fatto che il cavaliere sia realmente attratto da lei, dal momento che sembra essere molto più preso da Maria Tona. La torinese ha deciso di chiudere la frequentazione dopo aver osservato attentamente le reazioni del Giaroni, che si è sfogato sul settimanale ufficiale del programma di Canale5:

“Mi è dispiaciuto che si sia sentita così. Al principio, ho deciso di uscire con Gemma perché sono un uomo che d’istino reagisce di fronte alle ingiustizie, soprattutto se c’è di mezzo una donna. L’avevo vista in difficoltà per come era finita la storia con Maurizio Guerci, provata da una sensazione di forte solitudine […] ho provato una forte empatia per Gemma: è stato questo a spingermi verso di lei. Dopodiché parlandoci, ho capito che è una persona di grande spessore, estremamente tranquilla (al di là degli scambi di battute con Tina) e io sono istintivamente attratto dalle donne composte e di classe come lei […] Sentirle dire che la nostra serata non è stata idilliaca è stata come una coltellata nella schiena: dal mio punto di vista è stata una serata piacevole. C’è stato un avvicinamento da parte sua che ho apprezzato. Non mi sono sentito di avere un approccio fisico […] Era troppo presto, e non per mancanza di attrazione. A me Gemma piace, la trono una bella donna ma lasciarsi andare dopo poco tempo sarebbe stato come prenderla in giro […] Mi dispiace molto che Gemma abbi un brutto ricordo di quella serata: prima di andare via c’è stato un bell’abbraccio tra noi”.

Uomini e Donne, Maurizio Giaroni tra Gemma e Maria Tona

Maurizio ha mostrato di sentirsi più attratto da Maria, anche se ha continuato a sostenere il suo interesse per Gemma. Dopo aver avuto modo di conoscere tutte e due le dame di Uomini e Donne, la domanda al cavaliere sorge spontanea: quale è il suo pensiero sulla donna ideale da ricercare nel parterre femminile?

“La donna perfetta è un mix delle due. Gemma è la donna con cui stendersi sul divano, guardare un film la sera, argomentare per ore. Maria è il pepe, la donna giocherellona con cui fare battute, saltare in piedi sul letto e scherzare […] Vorrei ricucire alla fine di tutto a trovare quello che cerco: una donna che possa capirmi, accettare compromessi e che sia in grado di dialogare. Troppe volte mi è capitato che, proprio per mancanza di dialogo, i problemi sono diventati giganteschi”.

