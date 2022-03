Uomini e Donne, Giorgio Manetti tuona: ''Gemma Galgani? Immagine penosa''

Gossip TV

L’ex cavaliere di Uomini e Donne replica alle affermazione sibilline di Gemma Galgani.

Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando si sono detti addio per sempre, Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano a stuzzicarsi a distanza, lanciando frecciatine e svelando scomode verità l’una dell’altro. Dopo aver saputo che la dama torinese ha lanciato una bomba sul suo conto, accusandolo di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, Manetti si è difeso con durissime parole.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: è guerra

Da quando Giorgio Manetti ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, dopo aver rifiutato le scuse di Gemma Galgani e il suo tentativo di tornare insieme dopo un addio frettoloso e inaspettato, il cavaliere è stato nominato più volte da volti noti del dating show di Canale5, tra cui Tina Cipollari che lo usa per far innervosire la dama torinese. Forse proprio per questo, o forse anche per qualche scomoda intervista di troppo, Gemma e Giorgio continuano a lanciarsi frecciatine velenose a distanza, senza risparmiarsi colpi bassi.

Dopo aver letto le dichiarazioni bomba di Galgani, che ha insinuato che Giorgio non sia naturale come vuole far credere, l’ex cavaliere ha sbottato sulle pagine di Nuovo Tv. “Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno […] Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di se stessa”, ha tuonato Manetti.

Mentre Gemma potrebbe essere tagliata fuori da Uomini e Donne, il fiorentino ribadisce: “Lei ha tentato di screditarmi in ogni modo dicendo che avevo la dentiera, il parrucchino, e che le mie prestazioni fisiche non erano granché”. La guerra tra Giorgio e Gemma avrà una fine o i due ex amanti saranno destinati a sfidarsi in eterno?

