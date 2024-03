Uomini e Donne, Giorgio Manetti pronto a condurre un programma con Gemma Galgani!

Gossip TV

Giorgio Manetti, noto ex cavaliere di Uomini e Donne, confessa il desiderio di coinvolgere Gemma Galgani in un nuovo progetto tv.

Protagonista storico di Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna spesso e volentieri al centro dei gossip per alcune esternazioni sulla sua ex Gemma Galgani. Questa volta, da parte del cavaliere toscano, nessuna critica alla dama torinese ma il desiderio di sotterrare l’ascia di guerra per un nuovo progetto televisivo insieme.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti e la proposta assurda a Galgani

Giorgio Manetti è uno dei volti storici del trono over di Uomini e Donne, noto per la sua intensa love story con Gemma Galgani che anni fa fece sognare il pubblico, fino alla triste lettura della lettera in prima serata su Canale 5, quando il cuore della dama torinese si spezzò per sempre. A distanza di anni, Giorgio è tornato spesso e volentieri a stuzzicare Gemma, criticando anche la sua decennale presenza nel dating show di Canale 5 senza trovare l’amore vero che ha sempre sognato. Mentre Galgani demolisce Giancarlo, accusando l’ennesima delusione, il cavaliere torinese fa una spiazzante confessione a Nuovo Tv. “

Mi farebbe piacere coinvolgere Gemma. Lavorare insieme sarebbe bellissimo […] Gemma dovrebbe pensare a una vita più tranquilla, ha ottenuto tantissima popolarità e chi la corteggia vuole solo sfruttare la sua immagine”.

Manetti, insomma, si propone come co-conduttore per un nuovo programma televisivo con la sua storica ex e chissà come avrà reagito lei a questa richiesta inaspettata. Sicuramente i fan di Uomini e Donne vorrebbero vederli nuovamente in televisione insieme, e chissà che la fiamma sopita non si riaccenda portando i due a fare nuovamente coppia fissa, dimenticando i rancori del passato.

