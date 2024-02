Uomini e Donne, Gemma Galgani demolisce Giancarlo al centro studio: "Ma non ti vergogni?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è protagonista di un'accesa discussione al centro studio con un cavaliere, Giancarlo.

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono over: Barbara ed Ernesto sono al centro studio e la loro conoscenza va molto bene. Non si può dire lo stesso della frequentazione tra Gemma e Giancarlo, che con una scusa assurda cerca di aprirsi alla conoscenza di altre dame e provoca un'accesa discussione in studio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con Giancarlo: "Se hai problemi, vattene dallo studio" [VIDEO]

Barbara, Jessica, Maura e Sabrina si siedono al centro studio insieme a Ernesto Russo: il cavaliere, però, decide di chiudere subito la conoscenza con Maura e Sabrina, con le quali non ha sentito nulla. Decide di proseguire con Barbara e di voler almeno iniziare una frequentazione con Jessica. Barbara appare molto coinvolta, come sottolinea Maria De Filippi e anche Gianni Sperti e Tina Cipollari notano che il suo comportamrnto non sia quello solito. La dama ammette di essere molto presa, ma che è presto per parlare, ma hanno trascorso una serata molto intima insieme, ma non c'è stato un vero e proprio bacio, anche se i due si sono trattenuti molto. Al momento del ballo, i due ballano insieme.

Spazio a Gemma Galgani: la dama aveva iniziato una frequentazione con Giancarlo, un cavaliere arrivato da poco tempo nel parterre maschile. Purtroppo, sembra che la loro conoscenza si sia già incrinata: in esterna, il cavaliere dice alla dama che le parole di Tina Cipollari dette in puntata lo hanno molto ferito e allontanato. Giancarlo si riferisce alla frase detta dall'opinionista sul passato amoroso della dama, dicendo che Gemma ha frequentato oltre 100 uomini. La dama resta sorpresa e amareggiata dalle frasi di Giancarlo, perché innanzitutto non si aspettava che il cavaliere credesse alle parole di Tina e poi le "rinfacciasse" il suo passato. In realtà, il cavaliere ha usato questo discorso per poterle dire che vorrebbe conoscere altre dame. Gemma è allibita anche perché il cavaliere continua a infierire a usare su di lei un'ironia tagliente e per nulla galante. Alla fine della serata, di fronte alla rabbia della dama, Giancarlo si allontana mormorando di trovarla insopportabile.

In studio, Tina accusa il cavaliere di essere stato un vero cafone e che avrebbe potuto trovare un'altra scusa per dirle che non era interessato. La dama chiede al cavaliere delle scuse, ma Giancarlo non sembra per nulla dispiaciuto e anche Gianni afferma che è stato un comportamento ignobile. Volano stracci tra la dama e il cavaliere, con Gemma che si alza e gli dice di far pace con sé stesso, visto come si è comportato. Anche Maria De Filippi si intromette nella discussione e fa notare quanto sia stata ridicola la sua reazione di fronte all'affermazione - evidentemente esagerata - di Tina. Qaundo quest'ultima si rimangia ciò che ha detto, mettendo alla prova il cavaliere, Maria chiede a Giancarlo se ora che la devastazione è passata può essere interessato a conoscere Gemma, ma il cavaliere si intorta e sembra non essere propenso, anche perché il cavaliere ha lasciato il suo numero a tre dame del parterre, tutte molto diverse dalla dama torinese! Ma, nessuna delle tre ha accettato il numero e di nuovo Giancarlo dice che vorrebbe continuare a conoscere Gemma, anche se la dama non ha per nulla intenzione di proseguire visto l'atteggiamento squallido del cavaliere. La dama si riprende poco dopo, decidendo di ballare con un altro cavaliere.

Si passa al trono classico con Ida Platano: manca Sergio tra i corteggiatori, per un problema personale che non ha nulla a che vedere con la conoscenza con Ida. La produzione manda in onda l'esterna con Pierpaolo: i due hanno giocato a biliardo e sono stati seduti davanti al fuoco a chiacchierare e data la vicinanza sembrava che stesse per scattare il bacio. In studio, Pierpaolo ammette di essere molto contento delle esterne con Ida e anche la tronista dichiara di sentirsi a suo agio e di aver percepito molto interesse da parte del corteggiatore, che le ha rivolto diverse domande. E specifica che l'unico motivo per cui non è scattato il bacio è che ha deciso di aspettare, anche su consiglio della redazione. Dopo un ballo, Gemma torna all'attacco contro Giancarlo e quando il cavaliere risponde interviene anche Ernesto Russo in difesa della dama, chiedendo all'altro cavaliere di prendersi le sue responsabilità e che se ha un problema del suo passato allora dovrebbe andarsene.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne