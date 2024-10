Uomini e Donne, Giorgio Manetti contro Gianni Sperti: "Ma chi si crede di essere? Basito dall'arroganza"

Gossip TV

Tirato in ballo nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'ex cavaliere del trono over, Giorgio Manetti, ha replicato alle dichiarazioni di Gianni Sperti.

Tirato in ballo nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'ex cavaliere del trono over, Giorgio Manetti, ha replicato alle dichiarazioni di oggi di Gianni Sperti che al cavaliere Valerio lo ha inviato a tornare da lui, visto che si frequentano.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti risponde a Gianni Sperti: " Non capisco come si sia permesso"

Il cavaliere Valerio, dopo essersi presentato con una rosa e un cioccolatino per riconquistare Gemma, chiedendo il suo perdono e un’altra possibilità, ha deciso improvvisamente di interrompere la loro frequentazione. La dama torinese è rimasta visibilmente sorpresa, considerando che, durante la cena della sera precedente, Valerio non aveva mostrato alcuna intenzione di chiudere con lei. La situazione ha assunto toni surreali, tanto che Maria De Filippi stessa non ha potuto fare a meno di sorridere di fronte alle palesi contraddizioni del cavaliere, che si è trovato sotto accusa da parte di tutto lo studio.

Ma un ulteriore colpo di scena ha scosso il parterre: Gianni Sperti ha rivelato che Valerio è in realtà in contatto con Giorgio Manetti e che i due partecipano insieme a serate mondane! Gemma, sconvolta, si è alzata e ha insultato Valerio chiamandolo “pagliaccio”.

Sperto ha quindi ha gridato "Torna da Manetti a fare serate con lui"! Il cavaliere, nel frattempo, ha cercato di difendersi accusando Gemma di aver tentato di schiaffeggiarlo, definendo il gesto come una forma di violenza. Maria De Filippi è intervenuta prontamente, ricordando a Valerio che l’intero studio era presente e che le sue parole non riflettono la realtà dei fatti. Alla fine, la conduttrice ha invitato Valerio a lasciare lo studio.

A questo punto Giorgio, intercettato da Lorenzo Pugnaloni, ha dichiarato:

"Dovresti domandarlo a quel soggetto (Gianni, ndr) che ha detto 'Tornatene dal Manetti', ma chi si crede di essere? Viviamo su due universi molto distinti e separati, io e lui. Non capisco come si sia permesso... Sono rimasto basito dall'arroganza!".

Il gabbiano toscano ha poi precisato di non aver mai fatto serate insieme a Valerio e di averlo visto una volta sola:

"Lo conosco da cinque/sei anni fa, ero con la mia ex a Sanremo ed eravamo in giuria in un concorso di bellezza. Simpatico, allegro, mi piacciono i napoletani! Ma non l'ho più visto, non faccio serate con Valerio. Non ci siamo più visti da quell'evento. Quando l'ho visto a Uomini e Donne, gli ho inviato un 'ciao', non mi aspettavo di vederlo lì. La puntata di oggi mi ha lasciato davvero basito".

Infine gli è stato chiesto cosa pensasse dello schiaffo che Gemma ha dato a Valerio:

"Al di là che venga fatto da un uomo o da una donna è un pessimo esempio, non sei su una tv locale ma su una tv nazionale. Vedo che la persona condannata è la persona che ha ricevuto lo schiaffo, cioè gli ha tirato lo schiaffo e gli sono stati fatti anche gli applausi. Certi atteggiamenti sono diseducativi".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.