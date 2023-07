Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi in crisi? Lo sfogo in lacrime dell'ex corteggiatrice

Gossip TV

L'ex coppia di Uomini e Donne formata da Giorgia Lucini e Federico Loschi sembrerebbe in forte crisi, almeno a giudicare dall'amaro sfogo dell'ex corteggiatrice. Ecco cosa è successo.

Una nota coppia di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, sembrerebbe essere in forte crisi: stiamo parlando di Giorgia Lucini e Federico Loschi.

Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi in crisi? L'amaro sfogo dell'ex corteggiatrice

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata sui social molto provata e per nulla serena: colpa di una profonda crisi che ha colpito lei e Federico Loschi. I fan hanno notato un preoccupante aumento di messaggi ambigui, che lasciavano intendere che ci fosse aria di conflitto tra i due innamorati. In particolare, Lucini ha postato nelle sue stories diversi screen e messaggi motivazionali, da cui è evidente che il periodo che sta attraversando non è per nulla sereno.

In particolare, nelle sue stories ha pubblicato messaggi come:

"Trattatevi come all'inizio, così non ci sarà la fine. [...] Ti sei promessa il mare, non accontentarti delle gocce"

Infine, la stessa Lucini è stata protagonista di uno sfogo sui social, mostrandosi con un filtro per mascherare la stanchezza:

"Guardate, metto il filtro con gli orsetti così alleggeriamo tutto. Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non so se un po' si era percepito dai social, perché parlo spesso con voi, mi piace raccontarmi. Chi un po' mi segue da anni ha visto che ci sono dei cambiamenti, nel mio modo di raccontarmi sui social in questo ultimo periodo. Non è un periodo facile, per ninete. E io che non riesco a fingere, anche se basterebbe indossare una maschera, in questo periodo non ce la faccio. Quindi, è così, non c'è niente di grave, sono problemi del cavolo che si risolvono tranquillamente. Ma ti capitano tutte le cose insieme e per quanto tu sia forte, poi ci sono momenti in cui dici 'Ora, cedo, butto giù tutto e basta'. "

Lucini ha proseguito giustificando così l'assenza dai social e rivelando che questo senso di stanchezza e impotenza che avverte sembra essere piuttosto comune, tanto da averlo riscontrato anche nelle sue colleghe e coetanee. L'ex corteggiatrice ha ammesso di non riuscire a risollevarsi e che, in questo momento, vorrebbe solo un momento per sé, per essere più serena. Secondo alcuni dei fan, questo sfogo avrebbe una natura più personale, legata all'emotività dell'ex corteggiatrice, mentre c'è chi sostiene che sia solo la punta dell'iceberge di una forte crisi con Loschi. Non certo la prima, dato che i due si sono già lasciati in un'altra occasione. E, ad alimentare l'ipotesi che tra loro le cose non vadano bene è arrivata anche l'ultima storia Ig di Lucini, in cui si vede una foto di uno dei loro figli - la coppia ne ha due, Riccardo e Tommado, nati nel 2019 e 2021 - con la caption: "Per fortuna ci siete voi".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne