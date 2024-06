Uomini e Donne, Gianni Sperti svela: "La falsità di Mario e i commenti di Aurora su Cristina mi hanno fatto rabbrividire"

Gossip TV

Lo storico opinionista Gianni Sperti fa un bilancio dell'ultima edizione di Uomini e Donne criticando duramente Mario Cusitore, l'ex corteggiatore di Ida Platano, e il comportamento assunto da Aurora Tropea su Cristina Tenuta.

Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'opinionista ha fatto un bilancio dell'ultima edizione e puntato il dito contro Mario Cusitore, l'ex discusso corteggiatore della tronista Ida Platano.

La delusione di Gianni Sperti

Gianni Sperti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne. Lo storico opinionista si è raccontato senza filtri e fatto un bilancio sull'ultima stagione, appena conclusa del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che ha visto formarsi tante belle coppie. A proposito dei protagonisti del trono classico e parterre over, Gianni ha rivelato di essere rimasto deluso da Mario Cusitore e dal comportamento assunto da Aurora Tropea nei confronti di Cristina Tenuta:

Purtroppo ci sono cascato, non pensavo che un uomo potesse arrivare a tanto solo per la visibilità, cercavo di trovare un senso a tutte le segnalazioni che arrivavano. Ho pensato che ci fossero persone che volevano distruggerlo per invidia o per altro. Poi si è dimostrato per quello che è [...] Il momento che mi è piaciuto di meno? Due episodi mi hanno sconcertato. La scoperta della falsità di Mario e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina mi hanno fatto rabbrividire...Nel 2024 c'è ancora chi giudica una donna solo perché indossa una minigonna, terrificante.

Gianni, insieme a Tina Cipollari, commentano da ormai tanti anni tutte le dinamiche e i protagonisti di Uomini e Donne. A tal proposito, l'opinionista del dating show ha parlato del rapporto che ha con i pettegolezzi rivelando qual è la cosa che l'ha ferito di più:

Non sono uno che comincia a spettegolare, ma mi capita di trovarmici in mezzo. Tutti spettegoliamo e non mi meraviglia che gli altri lo facciano su di me. La cosa che mi ha più ferito? Quando mi è capitato di sentir dire che sono falso, che ho vissuto la mia vita all'insegna della falsità. Ci sono rimasto male. Io sono sempre stato sincero...e con tutti.

Le ultime indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Sebbene Uomini e Donne sia appena finito, il pubblico è già in cerca di qualche interessante indiscrezione sulla nuova stagione, che tornerà in onda a settembre su Canale 5. Se da una parte è stata confermata la partecipazione degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, dall'altra è ancora sconosciuta l’identità dei nuovi tronisti, anche se si pensa che potrebbe arrivare qualche altro ex volto della trasmissione dato il successo che ha avuto il percorso di Ida Platano. La domanda che ora tutti si pongono è se, dopo l'esperienza sul trono, la dama bresciana deciderà di rimettersi in gioco nel parterre over. Mario Cusitore riuscirà a conquistarla prima della fine dell'estate? Chissà, staremo a vedere.

