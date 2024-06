Uomini e Donne, Gianni Sperti si presenta a una festa arrivando in elicottero!

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti sta facendo discutere sul web per la sua entrata a effetto a una festa. Ecco perché!

Gianni Sperti è da anni uno dei volti simbolo di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari: insieme sono gli opinionisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Di recente, Sperti è arrivato a una festa trasportato da un elicottero, lasciando senza parole i present. E, scatenando nel frattempo l'ironia del web!

Uominini e Donne, l'entrata in scena di Gianni Sperti su un elicottero: l'ironia del web!

Ex ballerino e attuale opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è una personalità molto nota sul web e con un grande seguito di fan (e haters). Di recente, Sperti è diventato oggetto di chiacchiere e commenti perché si è presentato a un evento in maniera davvero insolita.

L'evento in questione si teneva al Toma Beach, noto lido e discoteca del napoletano, e per raggiungere il luogo l'opinionista ha scelto un'entrata in scena spettacolare e che non ha mancato di generare critiche e polemiche sui social.

Al Toma Beach, infatti, Gianni Sperti è arrivato a bordo di un elicottero, accompagnato all'interno della struttura da tre uomini, come se fosse una grande star di Hollywood.

Il suo arrivo è stato accolto dall'entusiasmo del pubblico presente lì. L'opinionista si è fermato per salutare tutti e ha trascorso poi la serata nel locale, circondato dai fan.Sul web tuttavia, questa fanfara non è piaciuta e le critiche sono piovute copiose sull'opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gianni Sperti attaccato sui social: ecco cosa è successo!

Le offese e critiche principali dipendevano dal fatto che, per molti, l'entrata in scena di Gianni Sperti fosse stata eccessiva e di poco gusto. Altri invece hanno approfittato dei video dell'arrivo dell'opinionista per creare meme divertenti e diffonderli sui social, come spesso accade.

Non è certo la prima volta che Gianni Sperti riceve questi attacchi gratuiti, ma contrariamente ad altre volte, ha scelto di non replicare ai commenti degli haters, preferendo invece ringraziare i gestori del Toma Beach per averlo invitato. In altre, occasioni, invece, Gianni Sperti aveva replicato con fermezza sui social alle offese ricevute e anche in studio a Uomini e Donne aveva raccontato di essere contattato spesso da profili fake che non perdevano occasione di insultarlo.

E l'opinionista era fermamente convinto che dietro questi attacchi ci fosse Aurora Tropea, dama del trono over con cui molte volte ha avuto degli scontri accesissimi. Gli ultimi sono stati proprio in occasione delle ultime puntate della stagione del programma, quando la dama e Cristina Tenuta sono state protagoniste di una lite nel dietro le quinte che è degenerata e ha richiesto una pubblica ammonizione per Aurora e l'intervento di Maria De Filippi.

