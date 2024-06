Uomini e Donne, Gianni Sperti replica alle critiche sull'arrivo in elicottero a un evento!

Gossip TV

Dopo essere stato sommerso dalle critiche, per aver deciso di presentarsi in elicottero a un evento, Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne, ha finalmente deciso di rispondere per le rime agli haters!

Gianni Sperti è finito al centro del gossip a causa del suo arrivo in elicottero a un evento in un noto locale di Napoli. Dopo giorni di silenzio, l'opinionista di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha finalmente deciso di rispondere alle numerose critiche ricevute dagli haters.

Uomini e Donne, Gianni Sperti arriva in elicottero a un evento: monta la polemica!

Solo qualche giorno fa, Gianni Sperti è diventato protagonista di una polemica sui social: l'opinionista di Uomini e Donne, infatti, è stato invitato a una serata organizzata al Toma Beach, noto lido e locale di Pozzuoli. E, fin qui, nulla di strano: spesso, infatti, il volto del dating show di Canale5 è stato protagonista di feste ed eventi alle quali sono presenti anche altri vip o i fan.

Tuttavia, il suo arrivo ha generato non poche polemiche sui social e diversi attacchi da parte degli haters: Gianni Sperti infatti ha fatto il suo ingresso in elicottero, sorpredendo gli ospiti presenti. Accompagnato anche da tre uomini in abiti eleganti, Sperti si è poi fermato a salutare fan e ospiti riuniti lì per la serata.

Il video del suo ingresso con un elicottero ha fatto il giro del web e, se inzialmente, i social hanno trovato l'avvenimento divertente e hanno realizzato meme ironici e divertenti, dopo poco, la polemica è montata e gli haters hanno iniziato a colpire. Molti di questi, infatti, hanno affermato che usare un elicottero per un tragitto così breve è stato un atto di disinteresse totale verso l'ambiente, considerano anche gli effetti della crisi climatica che si avvertono sempre più frequentemente. Ma, stranamente, Gianni Sperti non aveva ancora replicato, preferendo invece ringraziare i gestori del Toma Beach per averlo invitato nel loro locale.

Uomini e Donne, Gianni Sperti replica agli haters!

Sembrava, perciò, che tutto si fosse esaurito con qualche commento al vetriolo da parte degli haters, mentre l'opinionista della trasmissione aveva preferito sorvolare. Purtroppo, così non è stato e poche ore fa Gianni Sperti ha preso la parola per replicare ai commenti degli haters! Rispondendo proprio all'accusa di aver preso un elicottero per andare a un evento, Sperti ha replicato in tono ironico:

"Quindi, quest'anno in Brasile ci devo andare a nuoto?"

La sua ironia non è stata presa di buon grado dai followers e la risposta non è tardata ad arrivare: con un altro messaggio, infatti, è stato fatto notare all'opinionista che non era sensato andare a un evento prendendo un mezzo così inquinante e che avrebbe dovuto dimostrare maggiore accortezza. Anche questa volta, Gianni Sperti ha preferito rispondere a tono e ha ancora dichiarato: "Ho capito il messaggio, andrò agli eventi in bici".

La discussione non si è placata, perché l'hater in questione ha provato a zittirlo dicendogli di "volare basso", perché il suo modo di fare era troppo arrogante, ma ancora Sperti ha deciso di adoperare l'ironia chiudendo la questione con un: "Non potevo volare basso, altrimenti avrei sbattuto contro alberi e case".

