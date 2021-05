Gossip TV

Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, parla del suo rapporto con Tina Cipollari e commenta il percorso di alcuni volti del Trono Over, lanciando una frecciatina a Luca Cenerelli.

Volto iconico di Uomini e Donne ormai da venti lunghi anni, Gianni Sperti ha le idee chiare sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, lo Sperti ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Tina Cipollari, tornando a pungere Luca Cenerelli e la sua visione dell’amore.

Uomini e Donne, Gianni Sperti svela un segreto su Tina Cipollari

Se pensiamo a Uomini e Donne pensiamo anche a Gianni Sperti, che ormai da vent’anni siede sulla poltrona d’opinionista e incontra il favore del pubblico di Canale5. Il ballerino forma un duo iconico con Tina Cipollari, bilanciando la veracità della romana ed elargendo consigli preziosi ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Gianni ha un intuito encomiabile nel campo amoroso e odia chi sfrutta la popolarità derivata dal programma, tirando troppo per le lunghe il suo percorso. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Gianni ha parlato del suo rapporto unico con Tina e del periodo durante il quale l’opinionista si è vista costretta ad assentarsi dallo studio.

“Mi è mancata la sua follia, la sua imprevedibilità. Tina è un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla… tranne quando va a fare gerenza, anzi quando ruta la mia di merenda (ride ndr.) […] Ci siamo sentiti perché lo facciamo spesso, ci raccontiamo soprattutto avventure e disavventure della nostra vita personale. Al telefono come è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime. Quando siamo insieme spesso litighiamo per pareri discordanti, ma quando siamo lontani ci manchiamo a vicenda”, ha ammesso l’opinionista.

Gianni Sperti spietato con Luca Cenerelli, nuovo volto di Uomini e Donne

Lo Sperti ha parlato anche di alcuni volti del Trono Over, ammettendo di trovare Luca Cenerelli poco credibile. Il cavaliere, dopo essersi presentato come un uomo elegante e rispettoso, ha portato avanti una relazione con Elisabetta Simone finendo per ferire la dama. “Luca ha incantato tutti, me compreso. Purtroppo, nel tempo, ho avuto l’impressione che fosse un cantastorie. Mi sono accorto che i fatti non corrispondo alle parole, come ha dimostrato nelle ultime puntate quando ha manifestato una caduta di stile, scrivendo sui social frasi che non rappresentano affatto un uomo elegante. Tutti sappiamo cosa succede quando siamo insieme ad un’altra persona […] Due mesi di frequentazione con Elisabetta sono tanti: penso che abbia giocato per mantenere una storia più o meno interessante da raccontare. A oggi vedo Luca un po’ costruito, finto”, ha raccontato lo Sperti.

Diversa, invece, l’opinione su Isabella Ricci e Ida Platano, che trova due donne sincere ed eleganti, pronte a trovare il vero amore nello studio della De Filippi. Chi, invece, Gianni è certo di trovare ancora in pista anche tra altri vent'anni è Gemma Galgani, la dama torinese che proprio non riesce a trovare l'uomo della sua vita!

