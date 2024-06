Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari prossimi tronisti? Ecco cosa hanno risposto i diretti interessati!

Gossip TV

Da settimane circola il rumor secondo i prossimi tronisti di Uomini e Donne saranno gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ecco cosa hanno risposto i diretti interessati!

Per scoprire chi saranno i prossimi tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne occorrerrà aspettare ancora qualche mese. Tuttavia, da settimane si susseguono rumors che indicano che sul trono del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi siederenno Gianni Sperti e Tina Cipollari, noti opinionisti del programma.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari prossimi tronisti? Il rumor!

Ogni anno, al termine di Uomini e Donne, i fan del dating show si domandano chi saranno i nuovi tronisti che occuperanno il trono classico della trasmissione. Lo scorso anno i più amati sono stati Cristian Forti e Brando Ephrikian, le cui storie d'amore sembrano procedere a gonfie vele. Ma per il prossimo anno, chi siederà sul trono?

Secondo alcuni rumors, sembra che gli autori del dating show possano ripetere l'esperimento di selezionare un personaggio del trono over e farlo sedere come tronista. Questo è ciò che è successo quest'anno con Ida Platano, la cui esperienza, tuttavia, è stata estremamente deludente per la tronista.

Così, c'è chi ipotizza che tra i tronisti del prossimo anno possano esserci Marco Antonio Alessio, cavaliere del trono over molto apprezzato dal pubblico e che ha da poco chiuso la frequentazione con Emanuela Malavisi, dama con cui aveva lasciato la trasmissione. Altri fan, invece, sono convinti che sul trono siederà Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, cacciato dal programma dopo che era emerso che le segnalazioni su di lui e sulle sue frequentazioni al di fuori del programma erano vere.

Ma, ci sono anche altri due personaggi che sembrano perfetti, almeno per i fan, per sedere sul trono classico: Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli storici opinionisti della trasmissione

Uomini e Donne, ecco cosa hanno risposto Gianni Sperti e Tina Cipollari al rumor sul loro nuovo ruolo nel programma

Da diverse settimane si è diffuso il rumor che Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne. Non è certo la prima volta che si vocifera che i due noti opinionisti possano avere un ruolo da protagonisti nel dating show. Anche la stessa Maria De Filippi aveva scherzato con Tina, in trasmissione, proponendole di sedersi sul trono e cercare l'amore.

Tuttavia, a smentire categoricamente le voci sono stati i due diretti interessati. Presenti a un evneto insieme a Jack Vanore, ex opinionista e tronista molto apprezzato di Uomini e Donne, Gianni e Tina hanno ammesso che il rumor era del tutto infondato. A riportare la segnalazione è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Il giornalista, infatti, ha riportato nelle sue stories un messaggio inviatogli da un utente che ha riferito la confersazione tra Tina, Gianni e Jack Vanore:

"Tina, Gianni hanno smentito le voci che erano uscite che li vedevano tronisti, saranno sempre opinionisti come avevi detto tu infatti. Jack ridendo ha detto “ma un cambio di opinionisti” e la gente ha esultato perché vorrebbe che anche lui tornasse e Jackha sorriso, chissà.

