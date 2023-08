Uomini e Donne, Gianni Sperti ci sarà ancora? la replica: "Se le cose siano cambiate in questi giorni, non posso saperlo"

Gossip TV

La spiazzante dichiarazione dello storico opinionista di Uomini e Donne sulle nuove linee editoriali di Mediaset

Gianni Sperti, noto opinionista del dating show di Uomini e Donne, intervistato da Novella 2000, ha parlato della nuova linea editoriale di Mediaset, orientata verso nuovi contenuti lontani dal trash.

Uomini e Donne, Gianni Sperti spiazza: "Il mio futuro? Non mi sorprenderebbe se le cose andassero male"

Il cambiamento, almeno per ora, ha coinvolto la nuova edizione del Grande Fratello e il talk show di Pomeriggio 5 con il cambio al timone di Myrta Merlino.

"Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo."

Gianni ha dichiarato di non avere così certezze, soprattutto in un mondo come quello del piccolo schermo:

"Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: “Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili”. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà…"

L'ex ballerino ha poi proseguito:

"Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei. Quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle. Oggi la gente è stanca, stressata, lavora molto, è stanca dei guai. Ha bisogno di sorridere, ma nello stesso momento di ascoltare parole positive per andare avanti e credere in se stessa. Mi permetto di dire che proporre trasmissioni che trattano sempre di argomenti negativi non facci bene alla popolazione. Anzi va a fomentare ancora di più il malessere interiore. Questa ovviamente resta solo la mia opinione che però credo sia condivisa da tante persone."

