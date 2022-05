Uomini e Donne, Gianni Sperti assente: la reazione del pubblico è clamorosa

Gossip TV

Gianni Sperti assente nelle ultime puntate di Uomini e Donne e il pubblico reagisce in modo inaspettato.

Il pubblico di Uomini e Donne si è accorto dell’assenza di Gianni Sperti, in concomitanza di una delle puntate più sorprendenti di questa stagione, che ha messo in luce il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo le polemiche per il ritorno del cavaliere pugliese in studio. I fan del dating show di Canale5 hanno reagito in modo del tutto inaspettato all’assenza del noto opinionista, lasciandosi andare a commenti sibillini sui principali social networks.

Uomini e Donne, pubblico felice per l’assenza di Gianni Sperti!

Da diverso tempo ormai il pubblico di Uomini e Donne ha iniziato a mostrare una certa insofferenza per la presenza di Gianni Sperti in studio e per i suoi interventi, giudicati decisamente lontano dall’essere imparziali. Secondo i fan del dating show di Maria De Filippi, infatti, l’opinionista avrebbe i suoi preferiti e si scaglierebbe contro chiunque non gli sia simpatico anche al costo di fare dichiarazioni contraddittorie. In particolare, quasi tutti hanno notato la cura con cui Gianni difende Ida Platano dagli attacchi, scagliandosi ripetutamente contro tutti i cavalieri che hanno deluso la dama, anche quando la colpa è senza dubbio da entrambe le parti.

Così, quando ieri è andata in onda una delle puntate cruciali per il percorso di Ida in rapporto al ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, tutti hanno notato l’assenza di Gianni, che normalmente sarebbe intervenuto a favore della dama bresciana. Mentre Maria De Filippi mostra i video, Ida si è trovata in difficoltà davanti alle dichiarazioni del suo ex fidanzato che, pur ammettendo di non provare più nulla per lei, si comporta in modo sempre più ambiguo, spingendola a credere che vi sia un margine per un ritorno di fiamma. Analizzando la situazione con la presentatrice, Guarnieri si è trovato costretto ad ammettere di provare fastidio nel vedere Ida con altri uomini a causa del lato possessivo del suo carattere e non perché realmente geloso di lei.

Insomma, Platano è più confusa che mai ma a fare scalpore è stata la reazione dei telespettatori all’assenza di Gianni: molti hanno lasciato sui social commenti sibillini contro l’opinionista, augurandosi addirittura di non vederlo più nello studio di Uomini e Donne. Nonostante le critiche, Sperti si è preso una piccola pausa ma è già pronto a tornare, come confermano alcuni video che lo ritraggono dietro le quinte nel corso delle nuove registrazioni del programma di Canale5.

Mi fa piacere che oggi eravamo tutti sintonizzat* sulla stessa lunghezza d'onda: a nessun* è mancato Sperti Gianni#uominiedonne pic.twitter.com/1nsiQc2uVq — Miss Chiarisco (@VK4213) May 6, 2022

