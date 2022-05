Uomini e Donne, Gianluca nella bufera: ''Ha amiche con le quali sfoga la sua...''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, nuove segnalazioni sul cavaliere Gianluca.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pinuccia e Tina Cipollari si affrontano quando la dama di Vigevano racconta che nessuno nella sua città la apprezza. Gianluca torna al centro del studio, confrontandosi in modo brutale con Stefania, per poi venire accusato da Sara Zilli di avere delle frequentazioni fuori dallo studio del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, ancora bufera su Gianluca

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Pinuccia rivela che a Vigevano non hanno una bella opinione di Tina Cipollari, che accusano di essere troppo pesante e puntigliosa. L’opinionista si scaglia contro la dama, rigettando le critiche nonostante Pinuccia assicuri che è lei quella amata e ricoperta di complimenti. La dama, inoltre, sembra aver fatto pace con Alessandro Rausa che l’ha anche invitata a casa sua. Mentre per Vincenza c’è un nuovo intrigante cavaliere, si torna a parlare di Gianluca il cavaliere con particolari esigenze intime. Il cavaliere ha provato a contattare Stefania dopo l’ultima registrazione, essendoci rimasto male per quello che è accaduto e per il messaggio che è passato.

Stefania ha rifiutato l’invito, ferendo molto Gianluca, perché non ha percepito serietà nel cavaliere. Il partenopeo, infatti, ha ammesso di non voler parlare per forza della sua sfera intima al primo appuntamento ma di aver tirato fuori l’argomento, parlando di ciò che vuole da una relazione. Sara Zilli si intromette, dichiarando che Gianluca ha confermato di avere delle amiche che frequenta al di fuori per placare le proprie abitudini. Gianluca nega tutto, tirando in ballo l’ennesima incomprensione, ma la dama toscana è certa della sua versione dei fatti.

Nel frattempo, Stefania e Gianluca chiudono prima ancora di iniziare dal momento che il cavaliere le ha dato della bigotta con paletti. Stefania insinua che lei è l’unica a non aver dato modo al cavaliere di parlare della sua vita sessuale, facendo infuriare Sara e Alberta, la quale rivela tutto quello che Gianluca le ha detto sulle altre donne a cui si è approcciato. Interpellato da Maria De Filippi, Biagio Di Maro conferma di aver ricevuto segnalazioni pesanti su Gianluca che ha accusato di portare a casa ogni giorno una nuova conquista e di avere la fama di essere un uomo poco affidabile.

