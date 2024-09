Uomini e Donne, Gianluca De Matteis svela tutta la verità sull'addio al trono: "Decisione sofferta, ho dato tutto"

Gossip TV

L'ex amato tronista di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis, si racconta a cuore aperto: il ragazzo svela tutta la verità sulla sua decisione di abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

Gianluca De Matteis è stato uno dei protagonisti più apprezzati di Uomini e Donne. Intervistato da Fanpage, l'ex tronista ha svelato la verità sul suo addio al dating show di Maria De Filippi, parlato dell'incidente in moto che lo ha costretto a fermarsi e del suo grande sogno di trovare il vero amore.

La confessione di Gianluca De Matteis

La nuova stagione di Uomini e Donne è partita alla grande! In attesa di vedere la messa in onda della puntata di oggi, l'ex tronista Gianluca De Matteis ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontato a cuore aperto a partire dalla sua esperienza sul trono. A proposito della sua scelta di abbandonare inaspettatamente il dating show di Canale 5, Gianluca ha dichiarato:

Fu una decisione abbastanza sofferta. Tutti sapevano che avrei abbandonato eccetto gli altri tronisti. Dai parrucchieri ai membri dello staff di Maria De Filippi, in tanti vennero in camerino per chiedermi di non andarmene. Fu un momento emotivamente forte non solo per il bel rapporto instaurato con loro, ma anche perché stavo vivendo un lutto. Mio nonno era morto pochi giorni prima. Premetto che tra le corteggiatrici c’era una ragazza che mi piaceva, Gabriella. Andò via di punto in bianco senza farmi capire nulla. Provai a riprenderla ma non c’era verso di farla tornare. Nessuna delle altre ragazze rimaste mi aveva colpito così tanto da volerla scegliere. Per rispetto nei confronti del pubblico, di Maria De Filippi, della situazione, scelsi di abbandonare il trono. Avrei potuto fare una scelta televisiva, inventarmi una storia d’amore e terminarla dopo dieci giorni come hanno fatto tantissime coppie, ma decisi di essere me stesso. Ci credevo, ho dato veramente tutto in quel programma.

De Matteis ha poi continuato parlando dei rapporti nati con la redazione e la conduttrice di Uomini e Donne. A proposito di Maria De Filippi, l'ex tronista ha speso parole di grande stima e affetto nei suoi confronti:

Non ho mantenuto grossi rapporti, ma solo perché non c’è stata occasione di continuare a sentirsi. Maria De Filippi è una persona di un’intelligenza incredibile. Ammiro la sua capacità di sintesi, racchiude in poche parole concetti complessi. Riesce a comprendere ciò che stai pensando o le emozioni che stai provando. I membri della redazione sono altrettanto intelligenti, ti accompagnano, ti ascoltano, sono un po’ degli psicologi, genitori, amici.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Oggi, giovedì 26 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, i tronisti sembreranno molto più predisposti a conoscere una potenziale fidanzata rispetto a Martina De Ioannon, che non nasconderà i suoi dubbi e le sue perplessità. La romana porterà in esterna Simone, ma poi deciderà di eliminarlo come tutti gli altri corteggiatori. Armando Incarnato non sarà presente in studio, mentre invece Mario Cusitore tornerà a sedersi in maniera fissa nel parterre maschile.

