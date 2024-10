Uomini e Donne, Gianluca Benincasa attacca Martina De Iannon: "E' falsa!"

Gossip TV

L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa è arrivato a Uomini e Donne per l'appuntamento al buio in cui ha avuto modo di conoscere Martina De Iannon e Francesca Sorrentino, le nuove tronista del dating show.

Uomini e Donne, l'ex di Antonella Fiordalisi commenta le due troniste ma è stato scartato da entrambe

Il 40enne salernitano non è stato scelto da nessuna delle due ragazze ma a Casa Lollo ha colto l'occasione per esprimere i suoi pareri sulle due troniste. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Gianluca ha anche rivelato di essere interessato ad una dama del trono over:

"Volevo fare una prova, è un programma che mi è sempre piaciuto. Poi volevo approfittare per farmi conoscere e distaccarmi da un mio vecchio personaggio, solo che non c'è stata la possibilità in questo caso. Oltre alla volontà delle tronista, andarmene è stata anche una volontà mia. Mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Stavo aspettando la seconda puntata per dichiararmi per il Trono Over perché appena sono entrato mi hanno colpito di più le donne che stavano nell'Over che le troniste. Se avessi fatto la seconda puntata avrei chiesto in diretta di poter essere spostato agli Over anche perché mi sentivo un pesce fuor d'acqua per la differenza di età. Avevo infatti deciso di non avvicinarmi più ad una ragazza molto più giovane di me. Volevo una donna più matura."

E' Prasanna Conti ad aver catturato l'interesse di Benincasa:

"Appena mi daranno la possibilità, perché ho fatto richiesta, volevo propormi per gli Over. Appena sono sceso io sono stato folgorato da Prasanna Conti. L'ho guardata tutto il tempo mentre stavo facendo il corteggiatore delle troniste. Volevo anche invitarla a ballare ma ho pensato che sarebbe stato irrispettoso nei confronti del programma. "

L'ex fidanzato della Fiordelisi (con la quale è atto un guerra anche legale), ha poi detto la sua sulle due troniste, Francesca e Martina:

" Francesca, nonostante sia una ragazza di valori, è troppo legata al suo ex (Manuel Maura, ndr). Ancora non si capisce se è ex o non ex. Credo che una persona dopo aver fatto Temptation Island non dovrebbe essere in quel programma se è emotivamente debole come abbiamo visto. Questo può succedere se è la prima volta che ti affacci alle telecamere, se è la prima volta che affronti il giudizio del pubblico...Ma lei ci è già passata. Quindi ioc redo che il suo problema sia che sta facendo qualcosa e nel frattempo ha paura di sbagliare nel confronti dell'ex. Questa cosa la manda in ansia, in panico. E lo stanno vedendo anche i telespettatori. Credo che Manuel si rifarà vivo, è imminente. E se non farà è perché è troppo imminente, se lo aspettano quasi tutti. Se lo farà è sfacciato, altrimenti è giustificato."

Il mental coach ha rivelato che in ogni caso non si sarebbe fatto avanti con la De Iannon, definiendola una pesona contrattaddittoria e prima di umilità:

"Martina a fatto un' entrata molto discutibile e contraddittoria quando ha detto "nessuno mi piace, nessuno mi colpisce" e poi "sono tutti bei ragazzi". A differenza di Francesca l'ho vista molto costruita, e non credo che sia adatta a fare quel programma. E' stata contraddittoriaanche nella sua presentazione. Dopo un percorso discutibile a Temptation non ti puoi presentare in questa maniera in un programma del genere solo perché ti hanno fatto fare la tronista. Le manca un po di umiltà a livello pubblico. Poi le persone che si mostrano così forti sono sempre le più deboli e la conferma di ciò è stato il suo percorso a Temptation. Con Francesca ho aspettato che finisse di ballare per presentarmi, con Martina non mi è passato neanche per la mente perché per me era un "no" appena si è presentata. Conoscendo il percorso che hai fatto per me è contraddittorio presentarti in quella maniera. Non sono schierato dalla parte di Raul, ma sono d'accordo con lui, è molto più debole di quello che vuol sembrare. Non nutro una certa simpatia per le persone contraddittorie. Martina è una finta decisa..."

Se la redazione deciderà di far partecipare Gianluca nel trono over (per la sua età più adatto certamente a lui) lo staremo a vedere. Il 40enne campano non sembra disdegnare il mondo dello spettacolo. Già nel corso della settima edizione del Gf Vip, ha provato ad entrare come concorrente tuttavia, ma per suoi trascorsi burrascosi con la famiglia di Antonella, non gli è stato possibile.

