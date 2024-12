Uomini e Donne, Genny Casu lancia una dura frecciata a Mario Cusitore e si sbilancia sul trono di Martina De Ioannon

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli, Genny Casu, fa un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne e commenta le ultime dinamiche del programma: dall'uscita di scena di Mario Cusitore al percorso sul trono di Michele Longobardi e Martina De Ioannon.

Genny Casu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo, il format web di Lorenzo Pugnaloni, in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice ha parlato della discussa uscita di scena di Alessio Pecorelli e Mario Cusitore e commentato il trono di Michele Longobardi e Martina De Ioannon, rivelando di fare il tifo per Gianmarco.

Le parole di Genny Casu sui protagonisti di Uomini e Donne

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne il pubblico di Canale 5 ha assistito al clamoroso addio di Alessio Pecorelli. A commentare l'uscita di scena del ragazzo ci ha pensato l'ex corteggiatrice Genny Casu che, ospite a Casa Lollo, ha colto l'occasione per criticare duramente il cavaliere Mario Cusitore, anche lui coinvolto nella segnalazione sul tronista:

Non ho mai avuto stima di Mario, non lo conosco e non ho interesse a conoscerlo. È un grandissimo parac**o. Per me è palese che era lì solo per visibilità e nient’altro: è lo zero più assoluto per me. Alessio ha perso credibilità ai miei occhi, le segnalazioni sono state solo la ciliegina sulla torta.

Leggi anche Gemma Galgani mette in fuga Fabio!

Dopo aver criticato duramente Mario e spiegato i motivi che l'hanno spinta a prendere le distanze da Alessio anche fuori dallo studio di Uomini e Donne, Genny ha voluto dire la sua anche sui giovani protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A proposito di Michele Longobardi e Martina De Ioannon, l'ex corteggiatrice ha confessato:

Del trono di Michele non amo Amal, non la trovo reale, penso che il suo pianto sia dettato dalla paura di non essere al centro dell’attenzione. Non ci prenderei un caffè con lei. A Veronica le voglio bene, è simile a me, lei nella vita reale è come nello studio. Spero che Michele capisca che Veronica ha anche carattere e mi auguro stiano insieme, io stimo Michele. Riguardo al trono di Martina invece, io tifo per Gianmarco.

Ciro deciso a conquistare Martina

A proposito del trono di Martina De Ioannon, che ormai è entrato nel vivo, Ciro Solimeno ha rilasciato una nuova intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui si è raccontato e spiegato perché la tronista romana dovrebbe scegliere proprio lui: "Dovrebbe scegliermi perché mi sto facendo conoscere per quello che sono. Le sto mostrando chi è Ciro al 100%. Se Martina sceglierà me sarà perché avrà conosciuto ogni mio aspetto, dai pregi ai difetti. E io non posso che desiderare una scelta così".

Il giovane protagonista dell'attuale edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha poi continuato confessando di non sentire minimamente il peso della competizione con gli altri corteggiatori di Martina: "Non sento il peso della competizione con gli altri corteggiatori perché sono sicuro di me stesso e di ciò che posso offrire". Ciro sarà la scelta dell'ex volto di Temptation Island? Ricordiamo che Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.