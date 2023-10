Uomini e Donne, Gemma si dichiara a Maurizio! Michele a Manuela: "Sei moscia" e lei lo elimina [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani si dichiara a Maurizio! Manuela elimina Michele! Vediamo insieme cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un nuovo aggiornamento sulla storia tra Gemma e Maurizio. Roberta chiude la conoscenza con Ermes e anche nel trono classico volano stracci tra Michele e la tronista Manuela.

Uomini e Donne, Gemma si dichiara a Maurizio! Michele a Manuela: "Sei moscia e pesante!"

Gemma ed Elena si siedono al centro studio, perché mentre la seconda ha continuato a uscire con il cavaliere, la dama torinese non sembra ancora persuasa di voler chiudere definitivamente con Maurizio, che ha già dichiarato di non poter andare oltre nella sua conoscenza con lei, a causa di un "blocco" che ha. La produzione manda in onda alcuni momenti nel post puntata in cui Gemma e Maurizio provano a parlarsi ed è evidente che la dama ancora non riesce a capacitarsi della situazione. In studio, Maurizio è vago come sempre e non fa che portare avanti la sua tesi, svelando anche un retroscena sulla famosa partita a burraco: era prevista anche se per scherzo una partita di strip poker con la dama! Il cavaliere continua ad affermare che il loro rapporto si è evoluto ed è cresciuto, ma su queste parole intervengono gli opinionisti Tina e Gianni, che continuano a sostenere che il cavaliere stia mentendo e tutta l'importanza che dà al bacio è solo una scusa per non portare sul piano fisico la storia con la dama torinese.

Si intromette anche Elena nella discussione e prende le difese del cavaliere, asserendo che dopo 29 anni di relazioni continuative, è normale che ora abbia un blocco. Nonostante l'evidenza, come sottolinea anche Maria De Filippi, che lui non abbia interesse per Gemma, la dama desidera proseguire e tutto lo studio la avverte di non farsi speranze e illusioni. Maurizio chiede di voler parlare una volta per tutte con la Galgani, perché non ha senso continuare così, ma anche le sue parole generano fastidio nel parterre femminile. Tina si infervora e chiede che il chiarimento avvenga immediatamente, senza dover aspettare un'altra settimana e così i due escono insieme.

Spazio a Roberta Di Padua ed Ermes: il corteggiatore è sceso per la dama qualche settimana fa, ma da allora sembra che la frequentazione non stia andando come avrebbe voluto Roberta, che lamenta una certa piattezza nel ragazzo. Ermes afferma poi che per lui al momento si tratta di una conoscenza, ma che non sta corteggiando la dama, perché il corteggiamento inizierà solo in un secondo momento, quando anche lui avrà capito se è interessato a Roberta.

Le sue parole provocano un certo fastidio sia nella dama sia negli opinionisti e Roberta è decisa a chiudere, perché sente che non c'è interesse, né intraprendeza nel cavaliere, perciò decide di salutare definitivamente il cavaliere. Ma inaspettatamente Emanuela, una delle nuove dame del parterre, chiede se può conoscere Ermes e così la conduttrice lo richiama. Il ragazzo accetta immediatamente di conoscere l'altra dama, asserendo che è una bella donna. Tina chiede di potersi collegare con Gemma e Maurizio per scoprire come procede la loro discussione: la dama torinese è in lacrime e gli ha appena dichiarato di essere innamorata di lui! Il cavaliere però non vuole proseguire questa storia, considerata questa confessione da parte della dama.

Spazio al trono classico con Manuela e Michele a centro studio: durante l'ultima esterna, il corteggiatore aveva messo in dubbio il carattere della tronista e a quanto pare anche nella nuova esterna tra i due sono volate scintille. Michele dice alla tronista di vederla moscia, senza carattere e che finge di avere carattere solo per catturare la sua attenzione. Manuela si arrabbia e dice che evidentemente non ha visto bene il suo video di presentazione e che lui non è presente in trasmissione seriamente per lei, ma solo per farsi notare. Manuela cerca di convincerlo a darle tempo, perché la sua timidezza è grande e lui è un po' presuntuoso.

In una discussione sul ruolo del tronista, Michele ammette di avere il carattere perfetto per fare il tronista, mentre Manuela è in disaccordo sulle qualità che secondo il corteggiatore dovrebbe avere chi siede sul trono. In studio, il corteggiatore ammette che vuole una donna di carattere, mentre vede Manuela remissiva e non vorrebbe che la tronista si sforzasse di tirar fuori lati di un carattere che, in realtà, non ci sono. Maria interviene chiedendo alla tronista se si rende conto di ciò che Michele le sta dicendo e anche Gianni interviene dicendole di aprire gli occhi su Michele. Secondo la tronista Michele è lì solo per le telecamere ed è finto, mentre Michele afferma che non può essere così, ma che è lei che è pesante! La tronista decide di mandarlo via, perché è evidente che il corteggiatore non ha interesse per lei.

