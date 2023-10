Uomini e Donne, Manuela Carriero elimina Michele: l’ex corteggiatore reagisce piccato

Gossip TV

La frecciatina social di Michele Longobardi dopo l'eliminazione di Manuela nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne.

Ieri, sabato 7 ottobre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e nel trono classico c'è stato un vero e proprio colpo di scena.

Uomini e Donne, Manuela Carriero elimina Michele Longobardi, la reazione piccata dell'ex corteggiatore

Manuela Carriero ha deciso infatti di eliminare il corteggiatore Michele Longobardi, il 27enne campano i cui modi sornioni e ironici sembravano l'avessero già conquistata. Alla tronista pugliese non sono andati a genio alcune considerazioni di Michele che durante l'ultima loro esterna ha avuto molto da ridere suoi comportamenti della Carriero. Anche se in studio gli opinionisti hanno cercato di farla ragionare e di evitare decisioni affrettate, Manuela ha deciso di eliminarlo.

Michele, molto attivo sui social, ha postato una foto in treno probabilmente scattata nel suo viaggio di ritorno a casa accompagnato da una didascalia piuttosto eloquente contro Manuela.

"Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare" con sottofondo il brano di Skylar Grey, Coming Home. Il corteggiatore campano aveva già dichiarato che alcuni atteggiamenti di Manuela non gli piacevano, reputandola "timida e impacciata" e dunque priva di carattere. Parole che anche Sperti aveva notato e fatto notare alla tronista, facendole presente di valutare attentamente le considerazioni tutt'altro che lusinghiere da parte del corteggiatore.

Parlando del suo carattere estroverso e schietto, Michele ha dichiarato:

"Questo aspetto della mia personalità in realtà non mi ha mai creato problemi in passato [...] Sicuramente conquisto con l'estro e la simpatia. Ritengo di essere un bel ragazzo, ma questo passa in secondo piano perché contano di più l'attitudine e la sicurezza di sé. Il mio tallone d'Achille invece è la mia tendenza ad aprirmi troppo presto e a mostrare senza filtri il mio carattere, che è estroso e per certi versi strano. Questo non è apprezzato da tutte le ragazze."

