Uomini e Donne, Gemma pensa a Massimiliano e Maria De Filippi esplode: ''Lo ha visto per 20 minuti''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani accetta di conoscere un nuovo cavaliere, poi scrive un biglietto per Massimiliano Bartolini. La dama torinese confessa di tenere molto ala cavaliere che sta frequentando la rivale Nadia Marsala, e Maria De Filippi perde la pazienza.

Uomini e Donne, Gemma Galgani fa lo sgambetto a Nadia Marsala

Per Gemma Galgani c’è il cavaliere Antonio, giunto a Uomini e Donne per corteggiare la dama più criticata del dating show di Canale5. Nella puntata di oggi, Gemma conosce Antonio in studio e accetta di conoscerlo meglio nonostante l’opposizione di Tina Cipollari, che crede che il cavaliere non abbia minimamente incuriosito la dama. “Cosa lo porti a fare? Non devi scambiare due parole, devi uscire con un uomo che ti piace. Devi cercarti un uomo, lo capisci o no? Stai tenendo l’ennesimo uomo che non ti piace. Per te non vale iniziare dall’amicizia, ti conosciamo”, ha sbottato la verace opinionista. Gemma, tuttavia, rimane della propria idea e vuole uscire a cena con Antonio, il quale si mostra molto agguerrito.

Si passa a Biagio Di Maro e Giuliana, che hanno vissuto in maniera completamente diversa il tempo vissuto insieme. Mentre la dama non è riuscita a provare per lui il giusto trasporto neppure nei momenti più intimi, Biagio si è mostrato molto preso da lei. “Ci sono stati baci e abbracci, in quel momento c’ero anche io e abbiamo passato una bella serata però io non ho provato nulla. Io sono così, se non lo sento è inutile”, ha spiegato Giuliana. Il partenopeo è deluso, soprattutto perché ha ammesso di sentirsi molto coinvolto dalla dama. Concluso il confronto, tocca a Massimiliano Bartolini al quale sono arrivati ben messaggi segreti per San Valentino, inviati da Nadia Marsala, Gemma Galgani. La dama romana non si mostra infastidita dal fatto che la rivale torinese abbia scritto all’uomo che sta frequentando: “Lei ha scritto il biglietto, ma lui sta con me. C’è una differenza”.

Galgani continua a sostenere di essere molto interessata a Massimiliano, che l’ha colpita fin dal primo momento, anche dopo il suo rifiuto, e Maria De Filippi si mostra perplessa: "Lo avrai visto per venti minuti in tutto". Il cavaliere ammette di trovare Gemma una bellissima persona ma di non provare nulla per lei, mentre Nadia racconta di aver trovato in Massimiliano un complice perfetto. Si passa al trono classico con Luca Salatino che è uscito con Marta, Lilli e Soraia. Il romano vuole vedere per prima Marta, ammettendo di non essere completamente soddisfatto della loro esterna.

