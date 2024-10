Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto accusa: eccessiva con Valerio, parla una nota ex dama

Gossip TV

Gemma Galgani e Valerio si sono detti addio tra un mare di polemiche nello studio di Uomini e Donne, e arriva la frecciatina di un’ex dama ai danni della torinese.

Ha fatto molto discutere la conoscenza tra Gemma Galgani e Valerio, conclusa con un nulla di fatto dopo alcune segnalazioni sul cavaliere e uno schiaffo in pieno volto, elargito dalla dama torinese. Tiziana Riccardi, ex dama del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, commenta la conoscenza tra i due e si lascia scappare una frecciatina ai danni di Gemma. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Gemma e Valerio: che polemiche!

Il nuovo anno nello studio di Uomini e Donne non è iniziato come previsto per Gemma Galgani. La dama torinese è ancora in cerca del vero amore e sembra non voler rinunciare all’idea di vivere una passionale e travolgente relazione con l’uomo della sua vita, certo una volta che lo avrà trovato. Valerio si è presentato nel dating show di Canale 5 per corteggiare Gemma, ammettendo di averla sempre seguita con interesse da casa, ma la conoscenza non è andata come previsto. Galgani, infatti, è rimasta delusa quando Valerio non l’ha baciata e lui, dopo una spiegazione surreale per il mancato gesto, ha provato a rimediare con un nuovo appuntamento e un regalo decisamente hot, lingerie sensuale da indossare per lui. Peccato che ad acquistare questo completino intimo sexy Valerio non sia andato da solo, bensì con una cara amica di nome Maria Soledad, che ha fatto nascere non pochi dubbi nella Galgani.

Quando Valerio si è rifiutato di consegnare il suo telefono cellulare nelle mani di Gianni Sperti, è scoppiato il putiferio e Gemma ha deciso di allontanarlo, non prima di avergli rifilato un sonoro schiaffo in pieno volto, arrabbiata per le parole poco carine del cavaliere nei suoi confronti. Inevitabilmente si sono scatenate una marea di polemiche, dato il gesto forte della dama che è stato immediatamente condannato dal pubblico del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tiziana Riccardi punge Gemma Galgani

Dopo aver ricevuto uno schiaffo in pieno volto, Valerio ha deciso comunque di riprovare a chiarire con Gamma Galgani ma lei non ha voluto saperne, ferita dalle parole che le ha rivolto e che l’hanno portata a commettere questo gesto. Nello studio di Uomini e Donne si è consumato l’ennesimo confronto tra i due e sono volate parole grosse, che hanno portato questa volta ad una chiusura definitiva di quella che sembrava essere diventata una soap in piena regola. Tiziana Riccardi, ex dama del dating show di Canale 5, ha commentato la vicenda a Casa Lollo, riservando una bella frecciatina a Gemma.

“Se vado ad acquistare un completo e mi faccio consigliare da una donna, io non ci vedo niente di male. Se poi dopo cinque, sei anni di rapporto io vengo a sapere che tu esci insieme a quest’amica e io non la conosco, posso intervenire. Però all’inizio di un rapporto… Cioè io ho una vita precedente! Trovo eccessivo dopo poca frequentazione, avere una reazione così. Poi ognuno ha il suo temperamento”.

Insomma, secondo Tiziana, Gemma non avrebbe dovuto prendersela per la presenza di Maria Soledad in quanto amica di Valerio ben prima che lei entrasse nella sua vita. L’ex dama ha commentato anche il ritorno di Mario Cusitore nel parterre maschile del trono over, dopo il percorso assurdo con Ida Platano lo scorso anno.

