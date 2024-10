Uomini e Donne, ex dama senza freni su Mario Cusitore: "Ecco cosa penso"

Gossip TV

L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne, Tiziana Riccardi, commenta il comportamento assunto dal cavaliere Mario Cusitore nei confronti di Morena Farfante e Ida Platano.

Mario Cusitore è tra i protagonisti più chiacchierati della nuova stagione di Uomini e Donne. A dire la sua è arrivata l'ex dama Tiziana Riccardi che, ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, ha criticato il comportamento assunto dal cavaliere del parterre over nei confronti di Morena Farfante e Ida Platano.

Le critiche di Tiziana Riccardi a Mario Cusitore

Tiziana Riccardi ha rilasciato una nuova intervista a Lorenzo Pugnaloni in cui è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, l'ex dama del parterre over del dating show di Maria De Filippi ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla discussa rivelazione fatta dal cavaliere Mario Cusitore sul rapporto intimo avvenuto nella Smart con Morena Farfante:

E’ una cosa talmente intima e personale…puoi dire che c’è stato un atto d’amore, ma così sembra di sminuire anche l’atto in sé. Credo che nemmeno mio figlio di 21 anni si presti a ‘sta roba qui. Siamo tanti sulla Terra e ognuno ha la sua testa. E’ vero che un uomo, quando è colpito sull’intimo, diventa un po’ così. Ma a mio avviso, soprattutto davanti a tanti telespettatori, la donna va tutelata. Io non avrei più un buon giudizio su di lui. Anche se ci si rende conto che ci si manca, comunque quella cosa lì rimane.

L'ex protagonista del parterre over di Uomini e Donne ha continuato rivelando di aver trovato poco sincero e trasparente Cusitore anche nella sua precedente frequentazione con Ida Platano:

Che Mario abbia preso un po’ in giro Ida, l’ho pensato anch’io, devo essere sincera. Perché se fosse stato tanto sincero nei suoi confronti, tu eviti di andare in un B&B proprio per non dare manforte a ciò che già è stato detto su di te.

Nuovi risvolti per il trono classico

La nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata martedì 15 ottobre 2024 e ha visto nuovi e inaspettati risvolti per i protagonisti del trono classico. Stando alle ultime anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, la corteggiatrice Amal, dopo essere stata mandata via da Michele Longobardi, è ritornata in studio per continuare la sua conoscenza con Alessio Pecorelli. Anche la tronista Martina De Ioannon ha iniziato una conoscenza con un nuovo corteggiatore.

