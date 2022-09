Uomini e Donne, Gemma Galgani si ribella: la sfuriata epica (VIDEO)

Gossip TV

Gemma Galgani non ci sta, zittisce i due opinionisti di Uomini e Donne e cerca vendetta contro il cavaliere Didier.

Gemma Galgani ha deciso di iniziare il nuovo anno nello studio di Uomini e Donne in modo del tutto diverso, lottando sin da subito contro chiunque le vada contro e ribadendo le sue ragioni, senza permettere ai nuovi cavalieri di prenderla in giro per assicurarsi un posto nel parterre del trono over. E così, nel corso dell’ultima puntata in onda su Canale 5, la torinese esplode in una sfuriata epica.

Uomini e Donne, la furia incontenibile di Gemma Galgani

Nonostante le voci di corridoio che riportavano un suo imminente addio, Gemma Galgani è tornata nuovamente nello studio di Uomini e Donne e proprio con lei, Maria De Filippi ha voluto inaugurare la nuova stagione. Gemma ha conosciuto il cavaliere Didier, un imprenditore francese che lavora in Svizzera, che si è mostrato molto interessato nel conoscerla. La torinese, al settimo cielo, ha raccontato di un appuntamento focoso che si è concluso con un bacio passionale, certa che Didier avrebbe ribadito la sua versione dei fatti dopo quella magica serata.

Il cavaliere, in realtà, già piuttosto scettico dopo aver visto Gemma di persona in studio, ha fatto crollare il castello della dama, ammettendo di non aver provato nulla con quel bacio. Non solo: Didier ha ammesso che, non provando interesse per Galgani, potrebbe anche continuare a corteggiarla ma non potrebbe mai prometterle di esserle fedele. Insomma, primo tentativo del nuovo anno decisamente fallito. Mentre Armando Incarnato insulta Ida Platano, Maria chiede a Didier di scegliere una dama con la quale ballare e Gemma perde le staffe.

“Adesso Didier rimane qui a ballare? Quindi io sono stata un tramite affinché lui entrasse qui per fare le sue performance ballerine? A me non sta bene, secondo me se ne deve andare, visto che è venuto per me”.

La dama ha sbottato, decisa a far valere le proprie ragioni e forse anche stanca di tutti quegli uomini che la usano come lasciapassare per entrare nel parterre del trono over senza troppe complicazioni. Tina Cipollari e Gianni Sperti, tuttavia, non si sono mostrati d’accordo e hanno ricordato alla torinese che lei è la prima ad essere presente a Uomini e Donne da oltre un decennio senza aver mai concluso nulla, dunque l’ultima che può parlare. Gemma, tuttavia, ha abbandonato la sua innata gentilezza e si è mostrata una furia contro gli opinionisti, zittendo malamente Gianni e replicando a Tina. Gemma ha deciso di cambiare atteggiamento in questa nuova edizione di Uomini e Donne?

