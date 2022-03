Uomini e Donne, Gemma Galgani si lascia andare alla passione proprio con lui! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, scatta il bacio tra Gemma Galgani e Franco.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani ha finalmente ottenuto un appuntameto con Franco colpito dal massaggio che la dama ha fatto in studio, ma anche pronto a ricredersi sul conto della torinese. I due si sono baciati e Gemma è decisamente al settimo cielo. Nel frattempo, Maria De Filippi presenta la nuova tronista Veronica.

Uomini e Donne: Veronica è la nuova tronista

La puntata di Uomini e Donne inizia con un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. L’opinionista crede che la dama non sia qui in cerca di un uomo: “Io devo passare sempre per st***za quando non lo sono, invece loro passano per vittime con il piastrello. Ha sempre quel ghigno, poi dice che è serena”, ha sbottato Tina. Si passa poi a Gemma Galgani che, dopo l’ultima puntata, ha provato un approccio con Luigi andato decisamente malissimo. La dama non si arrende e invita il cavaliere ad un aperitivo, ma anche in questa occasione Luigi rimane molto sulle sue.

Gemma ha comunque un sorriso sfavillante e Maria De Filippi rivela che è tutto grazie a Franco, che dopo il massaggio in studio ha deciso di dare alla dama una possibilità. Il professore e la torinese hanno passeggiato insieme, e Franco si è mostrato molto affabile, cercando di sedurre Gemma che pendeva letteralmente dalle sue labbra. In studio, i due protagonisti del Trono Over confermano di aver continuato l’esterna a cena, senza le telecamere, dove Galgani ha ricevuto finalmente il suo premio: un bacio. Tuti notano che Gemma è diversa e lei confida di aver deciso di indossar i jeans per piacere di più a Franco, dato che è un capo di abbigliamento che lui ama.

Insomma, il professore ha cambiato totalmente idea su Galgani, mettendo da parte le remore nate dopo averla vista in studio e nell’approccio con altri uomini. Nella conversazione si intromette Stefano, che accusa gli opinionisti di aver usato due pesi e due misure, dato che Franco ha potuto ricredersi su Gemma mentre Elena S è stata massacrata quando ha deciso di uscire con lui. Si passa poi al Trono Classico con la presentazione della nuova tronista Veronica Rimondi. La giovane ventiseienne di Ferrara si definisce una “figlia di papà", antipatica al primo colpo d’occhio ma con tanta voglia di trovare un uomo in grado di tenerle testa. Entrano in studio i corteggiatori e Veronica inizia così ufficialmente il suo percorso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.