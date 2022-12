Uomini e Donne, Carola incastrata da una foto: Federico Nicotera furioso

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è scontro tra il tronista Federico Nicotera e Carola: tutta colpa di una foto sospetta su Instagram.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5, continuano le discussioni tra Biagio Di Maro e Silvia che, archiviata la conoscenza con il partenopeo sta frequentando Giuseppe. Lui è conteso da più dame, anche da Gemma Galgani che ammette di non vergognarsi di proporsi ad un uomo molto più giovane. Il tronista Federico Nicotera, dopo un bacio passionale con Carola, torna in studio sul piede di guerra a causa di una foto sospetta della corteggiatrice.

Uomini e Donne, Federico Nicotera non crede a Carola!

Dopo aver messo fine alla sua conoscenza con Biagio Di Maro, avendo scoperto che lui aveva intenzione di frequentare anche Paola e che non si arrendeva al rifiuto della dama, Silvia ha intrapreso una nuova conoscenza. Il cavaliere partenopeo, tuttavia, non perdona Silvia e l’accusa di averlo contattato insistentemente in privato, nonostante in studio avesse detto peste e corna sul suo conto, suggerendo che la dama si sia avvicinata a lui per stare al centro delle telecamere. Teoria a cui, logicamente, nessuno crede. Nel frattempo, Silvia sta uscendo con Giuseppe il quale frequenta anche Daniela, mostrandosi un cavaliere molto indeciso perché in difficoltà in questa condizione che non è abituato a vivere.

Leggi anche Uomini e Donne, il video dello svenimento di Pinuccia censurato: è polemica

Tutti credono che Giuseppe abbia una precedenza ma che non riesca a dirla e lui, dopo tanta pressione da parte di Daniela e Tina Cipollari che proprio non sopporta tutta questa titubanza, ammette di preferire Silvia. Dopo un ballo, Biagio torna a punzecchiare la dama che si è detta pronta a sotterrare l’ascia di guerra e a non tornare mai più sull’argomento. Si passa poi ad Armando Incarnato che riceve una sorpresa, per lui ci sono tre dame che hanno scritto per conoscerlo meglio e il partenopeo chiede di restare ad Angela e André. Nel frattempo, scopriamo che Gemma Galgani ha provato a proporsi a Giuseppe, nonostante sia molto più giovane di lei, e non vuole che qualcuno le dica chi frequentare o meno in base alla sua età.

Si passa al trono classico con il tronista Federico Nicotera, uscito in esterna con Carola. Dopo un bellissimo ed emozionante primo bacio, la coppia si è incontrata al centro di Roma e Federico ha confidato di essere preoccupato, in vista di una possibile scelta, perché sa che con la corteggiatrice è difficile avere un dialogo essendo loro molto diversi. Nonostante questo l’attrazione è fortissima e parte un secondo bacio infuocato. In studio, tuttavia, Nicotera è furioso con Carola perché ha pubblicato su Instagram una foto in cui indica la marca dell’abbigliamento che indossa e lei chiarisce di non essere stata mai pagata per farlo ma di averla pubblicata perché le piaceva questo look. In studio, tuttavia, tutti concordano che quel tipo di foto può far venire dei dubbi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.