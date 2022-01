Uomini e Donne, Gemma Galgani seduce i cavalieri e Tina Cipollari non perdona: ''Sei la barzelletta d'Italia''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la sfilata piccante di Gemma Galgani provoca malumori in studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari diventa una furia. La sfilata sensuale di Gemma Galgani ha portato voti altissimi alla dama torinese, e l’opinionista non ci sta. Tina critica aspramente Gemma che fa di tutto per mettersi in mostra, per poi scagliarsi contro il giovane cavaliere Andrea, reo di aver ammesso di aver trovato la torinese una bomba sexy.

Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Tina Cipollari: è scontro

La sfilata di Uomini e Donne, come di consueto, porta con sé passerelle infiammate ma anche furiose polemiche. Il tema di questa puntata è un “pazzia d’amore” e Gemma Galgani ha preso alla lettera la richiesta, volendo mostrarsi in un lato inedito e sensuale. La dama torinese, vestita con una jumpsuit rossa fuoco, Gemma sfila vicino ad un tavolo da biliardo, si piega con fare malizioso per mandare la pallina in buca, fuma un sigaro e lascia il parterre maschile del Trono Over senza parole. Tutti i cavaliere hanno dato voti altissimi a Gemma, nonostante la perplessità di Tina Cipollari. Tra la dama e l’opinionista romana non corre buon sangue, e la situazione tende a precipitare quando ci sono di mezzo le sfilate, dal momento che Cipollari non gradisce l’audacia di Gemma.

“Immaginate una così in una sala giochi, chiuderebbe subito il locale. Gemma ti rendi conto? Le hanno dato voti di pietà, puoi dare 10 ad un soggetto del genere. La cosa peggiore è che tu ci credi”, ha sbottato Tina accusando i cavalieri di non aver dato un voto consono. “Certo che ci credo, nell’idea di fare una cosa particolare per amore, di fare una cosa insolita. Ma tu ci arrivi qualche volta? Perché non ce la fai ad arrivare oltre”, ha ribattuto Galgani stizzita, difendendo la propria sfilata. “Cerca di calmarti perché io ti trovo ridicola. Tu non lo fai per giocare, perché ti senti una gran donne che fa ancora girare la testa agli uomini. Il brutto non è che lei giochi, ma che sia convinta di essere una donna che fa perdere la testa agli uomini. Ma non vendono che ti prendono per il c**o tutti, che sei la barzelletta d’Italia. Tu di sexy non hai nulla, avoglia a farti queste plastiche ormai l’età ce l’hai”, ha continuato Tina Cipollari mentre la torinese si è difesa.

“Allora anche quelli che mi prendono in giro per rimanere qua. È ovvio che non vado tutte le sere a giocare a biliardo, puoi aprire la testa nei miei confronti? E chissà cosa rifarò la prossima volta, magari andremo insieme Tina”. La Cipollari si è poi rivolta ad alcuni giovani cavalieri che hanno messo voti altissimo, chiedendo loro se uscirebbero con Gemma, per provare la sua teoria. In effetti nessun uomo si è fatto avanti per portarla a cena, nemmeno Andrea che l'ha tanto esaltata…

