Uomini e Donne, Gemma Galgani scrive a Daniele Paudice dopo la scelta: "L'amore è..."

Il tronista Daniele Paudice conclude il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme a Gaia Gigli: sui social arriva la dolce dedica della dama Gemma Galgani.

Daniele Paudice ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli. A commentare l'ultima emozionante puntata del dating show ci ha pensato la dama Gemma Galgani che, subito dopo la scelta, è intervenuta sui social per fare una dolce dedica al tronista campano.

La dedica social di Gemma Galgani a Daniele Paudice

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri giovedì 23 maggio 2024 su Canale 5, Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. Dopo diversi mesi sul trono, il campano ha deciso di concludere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi in compagnia della corteggiatrice Gaia Gigli. Una scelta che ha emozionato tutti ed è stata commentatata sui social da alcuni volti del programma. Tra questi anche la storica dama del parterre over, Gemma Galgani:

Grazie Daniele per le belle emozioni che hai trasmesso a tutti noi! "È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale e se tale affinità non nasce all'istante non potrà mai svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni".

Daniele ha lasciato Uomini e Donne insieme a Gaia, ma sul web non sono mancate le polemiche a causa del comportamento assunto nei confronti della sua non scelta, Marika Abbonato. Se la corteggiatrice ha dimostrato educazione e rispetto fino alla fine, per molti non si può dire lo stesso del tronista campano.

"Non sei la mia scelta di ripiego, non puoi proprio essere la mia scelta" ha detto Daniele a Marika provocando la reazione sui social dei fan, che hanno definito poco galante il modo di fare del giovane campano e che ora sperano di vedere la corteggiatrice sul trono. Sarà così? Maria De Filippi deciderà di farle la famosa proposta di diventare tronista? Staremo a vedere.

