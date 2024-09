Uomini e Donne, Gemma Galgani ritrova Raffaele, una vecchia fiamma: ecco com'era il cavaliere nel 2017!

Gossip TV

Oggi, a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto un tuffo nel passato, ritrovando una sua vecchia fiamma: Raffaele. Il cavaliere l'aveva infatti corteggiata nel 2017: ecco com'era all'epoca.

Oggi, giovedì 26 settembre, su Canale5 è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne e per Gemma Galgani è arrivata un'inaspettata sorpresa. Si è presentato in studio una sua vecchia fiamma, un cavaliere di nome Raffaele sceso a corteggiare Barbara De Santi. Quando però la dama l'ha rifiutato, Gemma si è fatta avanti, non riconoscendo il suo ex corteggiatore, e gli ha chiesto di restare per riprovarci una seconda volta! Raffaele era sceso per Gemma nel 2017: eccolo com'era all'epoca e cosa è successo tra loro!

Uomini e Donne, Gemma Galgani ritrova una vecchia fiamma: è Raffaele, che l'aveva corteggiata nel 2017

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è arrivato in studio Raffaele, cavaliere tarantino interessato a Barbara De Santi. La dama, tuttavia, l'ha rifiutato complice la differenza d'età, ma il corteggiatore è stato notato da Gemma Galgani. La dama torinese aveva appena eliminato Valerio e si è detta subito interessata alla conoscenza con Raffaele. Dalla redazione è arrivata la comunicazione che, in realtà, i due si sono già incontrati e Gemma si è ricordata di lui.

Raffaele e la dama torinese si erano frequentati per un breve periodo nel 2017 e Gemma si è detta interessata a conoscerlo nuovamente. Tina Cipollari non ha mancato di far notare alla storica rivale il suo assurdo comportamento: possibile che non si ricordasse di lui e poi chiedesse di frequentarlo dopo averlo già eliminato anni fa?

Ma la dama torinese non ha battuto ciglio e ha esclamato che questa volta Raffaele le aveva fatto una buonissima impressione e che sembrava addirittura ringiovanito. Immancabile il commento di Maria De Filippi: "Beh, Raffaele allora è come il vino, più invecchia più diventa buono".

Uomini e Donne, cos'è successo tra Gemma e Raffaele nel 2017

Quando sul web si è diffusa la voce del ritorno della vecchia fiamma di Gemma, immediata è stata la ricerca per ritrovare foto e reperti del 2017, anno in cui il cavaliere e la dama si sono frequentati. Tempo pochi minuti e sono emersi anche i dettagli della loro frequentazione, che sarebbe terminata in maniea disastrosa.

Come riportano vecchi articoli di Fanpage.it e Blastingnews, infatti, sembra che Gemma abbia porvato a dimenticare Giorgio Manetti proprio con Raffaele, ma che dopo poche uscite abbia deciso di chiudere la loro conoscenza, a causa di alcuni comportamenti del cavaliere che non ha apprezzato.

Anche Raffaele, in un ultimo confronto al centro studio, chiese di chiudere con la Galgani, svelando di sentirsi usato e che voleva restare nel parterre per conoscere altre dame.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne