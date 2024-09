Uomini e Donne, Gemma Galgani ritrova finalmente la passione

Gossip TV

Ieri, giovedì 19 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni del dating show di Canale 5.

Ieri, giovedì 19 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo con i nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5.

Ecco le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, esterna di fuoco tra Gemma e il cavaliere Valerio

In studio si è parlato dell’intervista che Gianluca Rocchetti, ex di Maura Vitali ha fatto a Casa Lollo ed è avvenuta a centro studio una lite tra Mario Cusitore e Maura per quanto emerso nelle ultime ore. Gianluca ha infatti criticato Mauro anche perché si è mostrata incoerente nei confronti di Cusitore non avendo una bella opinione di lui.

Mario ha rimproverato a Maura che ieri sera lei aveva mal di testa e la cena si è conclusa in mezz’ora, dunque Mario ha detto che secondo lui lei non è interessata. Gianni è andato contro Mario dicendo che questa tesi non regge perché se Maura è scesa per lui non avrebbe senso che non ha interesse a stare con lui a cena… l’opinionista ha sottolineato che evidentemente stava male. Anche Maria e Tina hanno detto la stessa cosa di Gianni, poi Mario ha detto che era confuso per tutto ciò che stava dicendo su di lei e Gianluca nell’intervista. Allora Maura ha detto di non voler parlare di chi non è presente e se si è lasciata è perché Gianluca è stato bugiardo, falso e manipolatore. Poi alla domanda di Maria fatta a Mario, se avrebbe voluto continuare a conoscersi Mario ha risposto titubante.

Maura ha specificato che a dicembre quando ha fatto i provini aveva palesato un interesse per Mario già all’epoca.

Si è poi passati a Gemma che è uscita con Valerio e si sono baciati più volte e viene mostrasta in studio la loro esterna.

Mario Verona ha chiuso la conoscenza con Morena.

Sabrina invece ha dato l’esclusiva a Gabriele e raccontano che hanno dormito insieme ieri sera.

Martina de Ioannon ha fatto due esterne, una con Ciro e poi in studio hanno ballato insieme. Lei ha ha sottolineato che con entrambi è stata bene e che le piacciono entrambi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.