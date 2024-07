Uomini e Donne, Claudia Lenti e Alessio Pili Stella in crisi? Spuntano indizi social che lo confermerebbero

Gossip TV

Una delle coppie del trono over dell'ultima edizione di Uomini e Donne sembrerebbe essere in forte crisi: stiamo parlando di Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. Ecco cosa sappiamo!

Dall'ultima edizione di Uomini e Donne sono nate diverse coppie, soprattutto nel trono over, che hanno fatto spasimare gli spettatori prima di dichiararsi apertamente. Ne sanno qualcosa Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ma anche Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. Dopo diversi tira e molla, conditi da scenate di gelosia tossica, terzi incomodi sfruttati per scatenare la reazione dell'altro, alla fine il cavaliere si era dichiarato alla dama e i due avevano lasciato insieme il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Purtroppo, però, dopo diversi mesi di relazione, sembra che tra loro sia in corso una forte crisi...

Uomini e Donne, crisi in corso tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella?

Il cavaliere e la dama del trono over avevano lasciato insieme il programma a febbraio, dopo una confessione da parte di Alessio Pili Stella del suo amore per Claudia Lenti. Una confessione che era arrivata come un fulmine a ciel sereno, considerando le velenose parole che si erano rinfacciati per mesi, ma che aveva spinto poi la dama di nuovo tra le braccia del cavaliere e la nuova coppia aveva così lasciato il programma di Maria De Filippi insieme, pronta a cominciare una nuova vita.

I due erano anch ritornati in trasmissione, in occasione delle ultime puntate del programma, per raccontare come stava andando la loro storia: pur abitando lontani, entrambi avevano ammesso che la distaqnza non era un ostacolo alla loro frequentazione, ma che li stava spingendo a considerare la convivenza. Alessio, infatti, aveva svelato che avrebbe voluto cercare lavoro a Lecce, città in cui risiede la compagna, e pensare così di dare un'ulteriore svolta alla loro vita di coppia.

Tuttavia, da maggio a oggi molte cose sembrano essere cambiate, perché sui social è emerso un indizio importante che ha fatto immediatamente pensare a una crisi tra i due. Sia il cavaliere sia la dama, infatti, non si seguono più sui social e questo ha fatto pensare ai fan del programma che tra loro le cose non stiano andando per il verso giusto. C'è chi ha anche ipotizzato che la loro storia sia già giunta al capolinea, vista la drastica decisione di non seguirsi su Instagram e che i due stiano solo aspettando il momento giusto per rivelarlo ai followers.

Uomini e Donne, il tormentato percorso di Claudia e Alessio nel dating show

Il percorso che ha portato Alessio e Claudia fuori da Uomini e Donne come coppia è stato lungo e tortuoso: nonostante il cavaliere avesse dimostrato subito una certa attrazione, ricambiata per la dama, le loro divergenze caratteriali li portavano spesso a litigare, tanto che i loro confronti a centro studio contenevano più racconti di litigi e mancanze di rispetto reciproche che altro.

Questa frequentazione così tossica era durata per alcuni mesi, finché entrambi non avevano deciso di mettere un punto fermo alla loro frequentazione. Da qui, la scelta di conoscere anche altri protagonisti del parterre, anche se ogni volta sia Alessio sia Claudia sembravano provare molta gelosia per le rispettive nuove fiamme, tanto da mettere bocca e riaprire discorsi già chiusi del loro passato.

Mentre, però, Claudia sembrava decisa a dimenticare il cavaliere, quest'ultimo ha giocato un'ultima carta, dichiarandosi alla dama al centro studio e portandole come simbolo uno spazzolino da denti da tenere in casa, in modo tale che Claudia sapesse di avere sempre un posto nella sua dimora. La dama era parsa scettica di fronte a questa esternazione di amore così improvvisa, tanto che Gianni Sperti e Tina Cipollari avevano accusato Claudia di non provare affetto per Alessio. I due si erano ritirati dietro le quinte e con un bacio appassionato avevano chiarito i rispettivi sentimenti, decidendo di lasciare insieme la trasmissione.

