Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo pretendente: Tina Cipollari non si contiene!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani ha finalmente un nuovo corteggiatore.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri si scontra ancora con Gloria, accusando la dama di aver cambiato improvvisamente idea sul suo conto a causa dei commenti esterni. Finalmente, dopo settimane di semi-invisibilità, Gemma Galgani torna al centro dello studio dopo la dichiarazione di Giacomo, che vorrebbe conoscere la dama torinese. Tra Alessandro Vicinanza e Laura, la giovane dama dalla chioma rubino, non ha funzionato e il partenopeo rimane in attesa dall’anima gemella.

Uomini e Donne: Gemma Galgani ha (finalmente) un nuovo corteggiatore

Tina Cipollari inizia in modo polemico la nuova puntata di Uomini e Donne, accusando il fonico di Maria De Filippi di averle staccato il microfono durante alcuni discorsi importati. Mentre la presentatrice rabbonisce la verace opinionista, rivelandole che la voce si interrompe a causa di parole troppo spinte, Riccardo Guarnieri prende posto al centro dello studio. Il cavaliere pugliese ha dato due di picche a Gloria, mandando la dama su tutte le furie, salvo poi chiederle di uscire ancora e ribadire di provare per lei semplice attrazione fisica, decidendo anche di uscire con Mariagrazia. In studio, Gloria rimprovera duramente Riccardo, accusandolo di non essere risoluto con le donne, mentre lui è certo che la dama si sia lasciata influenzare dai commenti esterni. Nel frattempo, in studio arriva una nuova dama per Riccardo e lui accetta di conoscerla meglio.

Si passa poi ad Alessandro Vicinanza che è uscito con Laura. La dama ammette di essersi trovata a suo agio con il partenopeo, che reputa una persona semplice al contrario di quanto affermato da qualcuno nelle precedenti puntate. Alessandro, nonostante sia stato bene con Laura, confida di non aver avuto un trasporto fisico e di voler dunque chiudere la conoscenza. Giacomo prende la parola per dichiarare il suo interesse per Gemma Galgani, sorprendendo la dama torinese che da diverse puntate siede nel parterre del Trono Over senza neppure un pretendente. Gemma si mostra entusiasta per questa dichiarazione, nonostante le domande scomode che Tina fa al cavaliere, per metterlo in difficoltà. Giacomo ammette di essere interessato alla storia personale della dama torinese, oltre che al suo impegno nel teatro.

Si passa al trono classico con Luca Salatino, che è uscito in esterna con Lilli e Aurora. Il tronista romano ha organizzato un appuntamento molto romantico per Aurora, che vuole chiarire alcune questioni rimaste in sospeso in puntata, per poi baciare appassionatamente Luca dopo un tuffo in piscina. La corteggiatrice vuole sapere se il loro bacio è stato diverso a quello appena dato a Lilli, e il tronista conferma di essersi sentiti più spensierato con Aurora.

