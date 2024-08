Uomini e Donne, Giorgio Manetti, mia madre mi diceva: "Gemma ha più rughe di me, ti piace davvero?"

Gossip TV

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, ospite del podcast "Non è più domenica" , è tornato a parlare di Gemma Galgani, la dama del trono over con cui ha avuto una lunga e chiacchieratissima relazione.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ospite del podcast "Non è più domenica", è tornato a parlare di Gemma Galgani, la dama del trono over con cui ha avuto una lunga e chiacchieratissima relazione.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Gemma rappresentava una donna che mi sarebbe piaciuta per una storia"

Nel programma condotto da Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi, l'indimenticabile gabbiano toscano si è raccontato a cuore aperto, parlando anche di qualche rimpianto avuto nel corso della sua vita, come quello di essere andato via dalla sua amata California. Ma non solo. Giorgio che da anni rilascia spesso interviste a magazine e settimanali, ha parlato del dating show di Canale 5 che l'ha reso tanto popolare ma che di Gemma Galgani, per cui spesso non spende belle parole, nonostante la loro relazione nata nel programma.

Ecco cosa ha dichiarato Manetti, come riportato dal blog di Isaechia:

"Io il programma lo seguo ancora, lo vedo con l’occhio dell’ex partecipante e non da spettatore. Prima c’era un parterre di pubblico abbastanza numeroso, ora il pubblico è diminuito saranno 15-20 persone. Sono stati messi i giovani insieme agli over, non capisco perché, lo share era molto alto. Maria è una conduttrice molto brava nel suo lavoro sa sicuramente che direzione prendere. Prima c’era un parterre femminile di donne di tutte le età, ora sono tutte tatuate, tutte "fenomene."

Parlando della Galgani, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"È molto piacevole stare con lei, sa cosa dire e quando eravamo fuori è educata, tranquilla, gentile, disponibile. Non ho mai avuto grossi problemi con lei. In trasmissione, come vedete, le cose cambiano chissà perché, io sono rimasto sempre uguale dentro o fuori dalla trasmissione. Era una situazione inaspettata, non credevo diventasse così di dominio pubblico, io avevo 59 anni nel 2015 e Gemma ne aveva 65 non era una differenza di età così enorme da suscitare tutto questo interesse. Forse perché lei era lì da qualche anno io ero arrivato fresco fresco, e c’ erano donne molto più giovani, ma a me interessava una donna di un certo stile e una certa classe. A quel tempo mi ricordo che Gemma rappresentava una donna che mi sarebbe piaciuta per una storia"

Poi, parlando sempre della dama torinese, ha detto

"Mia madre ha 91 anni ed è in ottime condizioni fisiche e mentali. Quando vedeva Gemma in tv mi diceva “Ma quella lì ha più grinze di me, ma ti piace veramente?”.

Manetti ha dichiarato di aver un solo rimpianto nella vita, legato alla decisione di lasciare l'America:

"Ho sempre vissuto una vita libera, ho pochissimi rimpianti, forse forse uno, ma in quel momento mi sentivo di fare in quel modo perché c’era una ragione. Forse avrei dovuto rimanere in America, ho vissuto tanto in California, ho avuto approcci anche con il cinema, ma avendo solo il visto turistico avrei dovuto regolarizzare la mia situazione sposandomi. Forse è l’unico rimpianto non essere rimasto lì per il lavoro."