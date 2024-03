Uomini e Donne, Gemma Galgani fa scappare un cavaliere e Tina Cipollari la demolisce: "Allunghi solo il brodo" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è stata protagonista al centro studio di un confronto con un cavaliere, ma quest'ultimo preferisce lasciare il programma...E Tina Cipollari la attacca!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over con la presentazione di Luigino, un cavaliere che è sceso per conoscere la dama Ida. Anche Gemma Galgani è protagonista di un momento al centro studio e scatena una polemica. Daniele inizia il suo percorso da tronista e già si fa conoscere per l'eliminazione immediata di una corteggiatrice.

Uomini e Donne, Gemma Galgani asfaltata da Tina Cipollari: "Perché cerchi di allungare il brodo?" [VIDEO]

La presentazione di Luigino non convince per nulla Ida e la dama lo saluta senza tanti giri di parole. Si continua con il trono over con Gemma Galgani al centro studio con Claudio. Tuttavia, nonostante la dama sembri voler proseguire, Tina Cipollari la attacca dicendole che non è davvero convinta di voler uscire con il cavaliere e che farebbe meglio a chiudere. Entrambi gli opinionisti sono dell'idea che Claudio non interessi davvero alla dama torinese e che lei stia solo allungando il brodo. I due si sono anche scambiati un bacio che Gemma definisce "all'acqua di rose" e Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, chiede a Claudio se vuole proseguire. Il cavaliere dichiara di essersi sentito aggredito perché Gemma è stata molto dura con lui, quando il cavaliere le ha chiesto se aveva un interesse nei suoi confronti.

Gemma ribatte che lei si è sentita punta sul vivo, perché ha riaperto delle ferite del passato e gli opinionisti le dicono di smetterla di prendere tutti in giro. Claudio decide infine di andar via, perché era sceso per Gemma e la dama non è stata per nulla accomodante con lui. La dama appare molto offesa dalla decisione del cavaliere, mentre gli opinionisti e anche la conduttrice sottolineano che è evidente che non aveva alcun interesse per lui. Gemma inizia a litigare anche con Ida Platano, sua storica amica, perché la tronista le fa notare che forse il cavaliere ha percepito una certa chiusura da parte della dama torinese.

Ancora spazio al trono over con Mario che è uscito a cena con Milena, una nuova dama del parterre, e con Desireé: quest'ultima è scesa appositamente per conoscere il cavaliere e si dice soddisfatta della conoscenza per il momento, anche se la presenza di una terza persona nella frequentazione non l'ha lasciata indifferente. E per Mario scende anche una nuova dama, Elvira, che però non colpisce il cavaliere e tra i soliti commenti di Tina la dama esce dallo studio. Al centro studio si siedono Angelo e Tiziana: è il compleanno della dama e il cavaliere ha portato per lei un mazzo di fiori e un bigliettino che gli opinionisti esortano a leggere ad alta voce. Angelo difende la dama e la loro conoscenza, affermando che il loro percorso è ciò che avrebbe sempre voluto e che vuole continuare a conoscerla. Anche Tiziana dichiara che vorrebbe continuare la conoscenza e capire se loro due possono far coincidere le loro vite. Nasce una nuova discussione tra gli opinionisti e Tiziana, perché per Tina e Gianni la dama non è realmente interessata.

Si passa al trono classico con Daniele Paudice: il tronista ha portato in esterna Gaia, che ha un bambino piccolo e con cui Daniele è stato molto in sintonia in esterna. I due, infatti, hanno molti valori comuni e discutono già di famiglia e sentimenti, cercando di capire se ci possa essere una prospettiva per loro al di fuori del programma. Daniele però non vuole raccontarle nessuna delle impressioni che ha avuto su di lei e preferisce tenerla sulle spine. Il tronista ha portato in esterna anche Krystiana, con cui si cimenta in una seduta di stretching e a cui svela che ha un lato romantico, visto come si è emozionato con il trono di Brando. In studio, Daniele commenta che Krystiana gli è parsa molto tranquilla con le telecamere e a suo agio. Dopo una discussione, Daniele decide di ballare con Gaia, mandando Kristiana a sedersi.

Il trono di Ida non è ancora tornato alla normalità e sia Mario sia Pierpaolo sono ancora offesi con la tronista, tanto che nessuno dei due corteggiatori ha chiesto alla Platano di ballare insieme. Ancora una volta, Daniele interviene e afferma che vuole eliminare Krystiana: la corteggiatrice ribatte che è meglio così perché non ha apprezzato come si è comportato con lei e che se dire che non era il suo prototipo ha ferito il suo orgoglio maschile, allora, meglio che se ne vada ora. Si ritorna a parlare di Ida e Mario: tra i due inizia una nuova discussione...

Scopri le ultime news su Uomini e Donne