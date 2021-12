Uomini e Donne, Ida Platano prende provvedimenti legali? ''Avete rotto la mi***ia''

Gossip TV

Ida Platano, stufa degli attacchi personali che riceve quotidianamente sui social, si sfoga e sembra essere giunta al limite. Ecco cosa ha detto la dama di Uomini e Donne.

I protagonisti di Uomini e Donne hanno accettato di essere esposti mediatamente in un programma che crea simpatie e antipatie, ma non per questo gli insulti personali possono essere tollerati ad oltranza. Ida Platano è giunta al punto di rottura, stanca di dover giustificare il suo essere madre e conciliarlo con la figura di donna in cerca dell’amore in Tv, tanto che sembra che questa volta sia pronta a prendere seri provvedimenti.

Uomini e Donne, Ida Platano dice basta e minaccia provvedimenti

Tra i volti più discussi del trono over di Uomini e Donne c’è quello di Ida Platano. La bellissima e sensibile dama bresciana è stata molto sfortunata in amore, ma le sue relazione hanno contributo a tenere gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo del televisione. Ida si è legata a Riccardo Guarnieri, per poi rompere definitivamente dopo anni di tira e molla drammatici. Tornata nel dating show di Maria De Filippi, la dama ha ricevuto un due di picche da Marcello Messina, che ha preferito mollare la presa quando si è accorto di non provare i giusti sentimenti per lei. Male anche con Diego Tavani, che si è professato innamorato, per poi lasciarla da sola al centro dello studio quando lei sperava di uscire con lui dal programma come coppia ufficiale.

Leggi anche GF Vip, Giucas Casella e Tina Cipollari hanno avuto un flirt?

Insomma, Ida è ancora alla ricerca dell’amore e tutti sperano di vederla felice. Spesso, purtroppo, alcuni spettatori non riescono a scindere la vita privata dei protagonisti di Uomini e Donne e il loro ruolo in trasmissione, e si creano ondate di cattiverie scritte da haters sui social. Ida è stata messa in discussione come madre più di una volta, accusata di dare un pessimo esempio al figlio con le sue relazioni poco stabili e durature.

Questa volta, dopo aver sopportato per anni in silenzio, Platano ha detto basta e ha sbottato: “Sono stufa di sentirmi dire che sono una madre che non vale, che sono una madre di m***a che lo sto rovinando. Che sia ben chiaro non mi sono mai fatta mantenere da nessuno, mi mantengo da sola e mantengo mio figlio. La mia pazienza ha un limite e la dovete finire, e parlo di queste persone che non hanno una vita, che sono tristissime. Pulitevi le orecchie e ascoltate bene, avete rotto”. Ida è molto seria e ferita, al punto che alcuni utenti hanno ipotizzato - sebbene lei non abbia confermato - che la dama sia pronta a prendere seri provvedimenti legali contro le diffamazioni ricevute.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.