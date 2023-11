Uomini e Donne, Gemma Galgani ci riprova con Silvio Venturato: scatta anche il bacio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani si presenta nel camerino di Silvio Venturato e tra i due scatta un bacio. Ecco cosa è successo!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, si riparte dalla fine della scorsa volta, con il trono over sconvolto dall'inaspettata sintonia tra Barbara De Santi e Marco Viola. Una sintonia che ha vita brevissima e lascia la dama molto delusa. A sconvolgere è un apparente ritorno di fiamma tra Silvio Venturato e Gemma Galgani. Spazio in puntata anche al trono classico con Brando Ephirkian e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Gemma e Silvio: ritorno di fiamma inaspettato!

Nonostante le buone intenzioni, Marco Viola conferma che aveva chiesto a Cristina Tenuta di uscire, provocando il fastidio di Barbara De Santi. Il cavaliere ammette che era da tempo che sperava di uscire con la dama più giovane e alla fine sceglie di ballare con Cristina, ferendo l'altra dama. Tocca ad Aurora Tropea e Patrizio parlare della loro situazione, ma Maria De Filippi nota lo sguardo triste di Barbara e le chiede cosa succeda. La dama ammette di essere molto delusa, perché dopo Alessio che ha scelto un'altra donna rispetto a lei, poi anche Marco da cui si sente un po' illusa. Il cavaliere interviene e le chiede scusa per averla delusa e lascia intendere che sia per una questione d'età anche che non vuole corteggiarla, anche se tra loro passano soltanto 9 anni di differenza. Tuttavia, Barbara ammette di esserci rimasta male perché era da tanto che non provava questa sensazione di desiderio e non pensava di poterla provare mai più. Si passa ad Aurora e Patrizio: in un video del post-puntata, il cavaliere ha fatto dei complimenti a Gemma, ma in studio Aurora ammette di averlo già saputo e che anche se non è attratta da lui, ha deciso di continuare a conoscerlo.

Il vero colpo di scena però riguarda Gemma Galgani e Silvio Venturato: dopo la sfilata, durante la quale la dama ha coinvolto il cavaliere in un ballo e lui l'ha riempita di complimenti, la dama torinese si è avvicinata e ha iniziato a flirtare con lui. In un secondo video del dopo puntata, Gemma lo raggiunge in camerino e i due iniziano a scherzare e finiscono quasi per baciarsi dopo che cominciano a scherzare con dei cioccolatini. La dama torinese continua a stuzzicarlo, finché con una scusa Silvio le si avvicina e la bacia sulle labbra. I due concordano di vedersi e di sentirsi, visto che già hanno i rispettivi numeri. In studio sono tutti sconvolti, compresi Gianni e Tina, ma la dama torinese racconta che dopo le brutte vicende con Maurizio si sentiva poco apprezzata e il cavaliere le aveva già chiesto di ballare e ha visto in lui una parte romantica che prima non c'era. Nella questione ci siamo tutti dimenticati di Alessandra, la dama che Silvio aveva accettato di conoscere e non si aspettava certo di vedere un comportamento simile.

Il cavaliere prende la parola e sottolinea che nella prima conversazione con la nuova corteggiatrice è tornato di nuovo al centro del discorso la questione dell'assenza di una sua dimora. Silvio svela che è stato molto infastidito da queste domande, perché lui non si è mai interessato di chiedere queste informazioni in una prima fase della conoscenza. Tra i due inizia un'accesa discussione, che coinvolge perfino Gemma arrivata in soccorso del cavaliere contro Alessandra. Alla fine il cavaliere decide di chiudere la conoscenza con lei, ma poi specifica che neppure con Gemma ha intenzione di ricominciare una frequentazione. Nonostante entrambi abbiano apprezzato questo breve momento di complicità, sono consapevoli di non poter tornare insieme, perché troppo diversi.

Si passa al trono classico, con protagonista questa volta Brando Ephkrian: in un video del post puntata, Beatriz lo raggiunge e i due litigano furiosamente, con la corteggiatrice che lo accusa di essere un immaturo e che solo perché si è fatto crescere la barba non vuol dire che sia uomo. Il tronista le rinfaccia che è stata pesante e i due si urlano addosso in maniera furiosa, tanto che alla fine la corteggiatrice va via infuriata. Anche in studio i due continuano a litigare: Beatriz sottolinea che lei ha messo in standby la sua vita per lui, ma Brando le rinfaccia che non la sta obbligando a restare per lui. Anche l'esterna con Raffaella non è da meno e la corteggiatrice asfalta Brando, dicendogli che il modo in cui si è comportato con lei non è ammissibile. In studio, Maria rivela che il tronista ha deciso di far scendere una nuova corteggiatrice: Giulia, che entra in questa puntata. Nonostante il suo arrivo, Beatriz e Raffaella continuano a restare sedute e urlare contro il tronista, il quale sembra totalmente indifferente a entrambe, tanto da chiamarle pesanti perché non fanno che ribadire quanto sia immaturo. Alla fine, Beatriz e Raffarella si alzano e vanno via.

