Uomini e Donne, frecciatine social tra Ida e Mario Cusitore, il corteggiatore sbotta: "Scelgo io per me, ora e per sempre"

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano e Mario Cusitore sono tornati a discutere animatamente dopo che il 44enne campano ha attaccato la tronista bresciana dopo aver visto la sua esterna con Pierpaolo Siano.

Ciò che è successo dopo, tuttavia, ha sorpreso gran parte dei presenti in studio. Mario è uscito dallo studio e rientrando ha chiesto due sedute e davanti alla Platano ha voluto confessarle di essersi innamorato di lei. Una dichiarazione che nessuno si aspettava anche perché, qualche giorno fa, incalzato anche da Tina Cipollari, il corteggiatore campano era rimasto piuttosto nel vago quando gli è stato chiesto se provava già una forma d'amore nei confronti di Ida.

Ad oggi, invece, le carte in tavola sembrerebbero di nuovo cambiate. Il motivo è ancora avvolto nel mistero e probabilmente lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con il dating show di Canale 5. La Platano infatti ha condiviso un'eloquente Ig Stories affermando di essere esausta. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha postato una foto di un posacenere con la scritta: "Mi sono rotto il cazz*"

E Mario? Il corteggiatore sembra aver recepito bene il messaggio e ha replicato facendo intendere che non ha alcuna intenzione di essere influenzato da niente e nessuno:

"Che sia giusto e sbagliato ho scelto io di seguire quello che mi dice l’istinto e non ascoltare ciò che mi si viene detto dagli altri. Ho scelto io di non essere seguito più in terapie o altro che comunque mi hanno lasciato qualcosa. E come sempre scelgo io per me ora e per sempre…Una vecchia amica mi diceva: “R’all a pensà e mai a capì” che la gente ti vuole vedere bene ma mai meglio di loro."