Uomini e Donne, frecciatina velenosa di Mario Serpa contro l'ex Claudio Sona

Gossip TV

Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ex fidanzato del tronista Claudio Sona, ha ironizzato su TikTok lo strano gesto dell'attuale compagno del veronese.

Claudio Sona, originario di Verona, è passato alla storia come il primo tronista gay del celebre programma televisivo Uomini e Donne. Correva l'anno 2016 quando, dopo un percorso che catturò l'attenzione del pubblico, Claudio scelse come compagno Mario Serpa, un corteggiatore che conquistò il cuore non solo del tronista, ma anche di milioni di spettatori.

Uomini e Donne, Mario Serpa viene "seguito" dal fidanzato di Claudio Sona

Da quella scelta, nacque il fenomeno dei "Clario", un soprannome dato alla coppia che divenne presto una delle più amate e seguite nella lunga storia del dating show condotto da Maria De Filippi. L'onda di entusiasmo e affetto verso i Clario fu travolgente, alimentata dall'alchimia che Claudio e Mario mostravano in ogni loro apparizione pubblica. Tuttavia, nonostante le aspettative, la loro relazione ebbe vita breve. Pochi mesi dopo l'inizio della loro storia d'amore, la coppia si trovò ad affrontare gravi difficoltà. Le accuse da parte di Juan Fran Sierra, l'ex fidanzato di Claudio, misero in seria crisi il loro rapporto. Juan sostenne che Claudio lo avesse frequentato segretamente durante il suo periodo sul trono, alimentando dubbi e tensioni tra i due. Nonostante un tentativo di riconciliazione, la storia d'amore tra Claudio e Mario giunse a una fine definitiva, segnando la conclusione di una relazione che sembrava promettere molto di più. La separazione, avvenuta in termini tutt'altro che pacifici, pose fine a ogni tipo di contatto tra i due, lasciando dietro di sé una scia di disillusione tra i fan.

Ad oggi, Claudio Sona ha voltato pagina e da anni è felicemente legato a Nick Cornia. Mario Serpa, invece, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, preferendo una vita più riservata. Ha scelto di trasferirsi a New York, dove vive lontano dai riflettori che un tempo lo accompagnavano quotidianamente. Nelle ultime settimane, si è tornati a parlare della coppia nata del programma in quanto Mario su TitkTok, ha fatto presente di essere che un suo video è stato visualizzato dall'Albania, località in cui erano Claudio e Nick, ipotizzando che fosse proprio il suo ex ad averlo visto sui social. Ma non è finita qui. Oggi, l'ex corteggiatore, ha informato i follower che su TitkTok ha iniziato a seguirlo proprio Nick Cornia e, nel farlo, Mario ha ironizzato sull'accaduto.

"Il fidanzato nel mio ex ha iniziato a seguirti

A) avevano litigato,

B) Voleva consigli.

@serpiko.6 ♬ оригинальный звук - тгк: mikhaelloo3 ♬ оригинальный звук - тгк: mikhaelloo3

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.