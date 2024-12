Uomini e Donne, frecciatina social di Raul Dumitras a Martina De Ioannon?

Gossip TV

Durante la messa in onda di Uomini e Donne sembra che Raul Dumitras abbia lanciato una frecciatina social all'ex fidanzata Martina De Ioannon. Ecco cosa è successo!

Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island: il loro viaggio nei sentimenti si è concluso con un addio e a distanza di mesi Martina è diventata tronista del trono classico di Uomini e Donne. Nonostante le loro strade si siano divise da molti mesi, sembra però che Raul si sia sentito tirato in causa durante una puntata del dating show di Canale 5 e abbia lanciato una frecciatina all'ex sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, Raul Dumitras e quella frecciatina sui social a Martina De Ioannon...

Mentre Martina è sempre più divisa tra Ciro e Gianmarco e si avvicina il momento della scelta per la tronista romana, al di fuori del programma Raul Dumitras avrebbe lanciato una frecciatina sui social all'ex fidanzata, dopo la messa in onda dell'ultima puntata. Infatti, durante un confronto con Gianmarco e Ciro, Martina ha dichiarato che ha notato nel primo corteggiatore un comportamento che le ha ricordato molto il suo ex fidanzato.

Secondo Martina, infatti, Gianmarco non farebbe altro che giudicarla e farla sentire sbagliata, esattamente come faceva Raul Dumitras con lei. Questa dichiarazione è giunta all'orecchio di Raul Dumitras, perché l'ex protagonista di TI ha lanciato una frecciatina sui social che sembra diretta proprio a Martina. Nelle ultime ore, infatti, Raul ha pubblicato un post con un commento alquanto ambiguto e che per molti followers è una stoccata a Martina De Ioannon, a causa delle ultime dichiarazioni a Uomini e Donne.

Nel post pubblicato su Instagram, Raul ha condiviso alcuni scatti di sé stesso e ha aggiunto a corredo delle foto una didascalia che recitava: "Che poi di cose da dire ce ne sarebbero veramente tante, ma vuoi mettere il lusso di rimanere in silenzio e ascoltare?". Una frase che appare come una stoccata alle affermazioni dell'ex fidanzata in una puntata di Uomini e Donne, visto anche il tempismo della pubblicazione del post.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha nominato Raul in puntata: ecco come ha reagito l'ex fidanzato

Il percorso di Martina e Raul a Temptation Island ha tenuto incollati gli spettatori del docu-reality di Canale 5: i due avevano deciso di partecipare alla trasmissione perché l'eccessiva gelosia di Raul verso la fidanzata aveva minato il loro rapporto e li aveva portati a separarsi già nel 2022, per poi tornare insieme nel 2023. La partecipazione a TI ha permesso a entrambi di capire che la loro storia non avrebbe avuto vita lunga dopo la trasmissione e, infatti, al falò di confronto Martina e Raul si sono detti addio.

Un mese dopo questa scelta, Raul e Martina si erano raccontati a Filippo Bisciglia. Dumitras aveva ammesso che anche se provava ancora qualcosa per l'ex fidanzata, non riusciva più ad avere stima di lei e che dopo TI si era reso conto che il problema tra loro non era la sua gelosia e che Martina non l'ha più cercato, perciò, riteneva davvero un capitolo chiuso la loro relazione. Anche Martina ha ammesso che pensava che avrebbe sentito di più la sua mancanza, ma non era stato così e che era convinta più che mai della sua decisione.

A distanza di qualche mese, Martina è stata scelta come tronista di Uomini e Donne e si è detta pronta a rimettersi in gioco per trovare l'amore. Tuttavia, nel corso del suo percorso, anche se mai direttamente, Martina ha nominato l'ex fidanzato Raul, parlando di alcuni suoi comportamenti che non gli piacevano e che lei non desiderava rivedere nei suoi corteggiatori. Questo potrebbe aver scatenato una replica piccata di Raul sui social con relativa frecciatina all'ex fidanzata.

