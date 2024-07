Temptation Island, Raoul e Martina, un mese dopo [VIDEO]

Gossip TV

Su Witty è stato pubblicato il video di Martina De Ioannon e Raul Dumitras, dopo un mese dalla loro partecipazione a Temptation Island. La coppia ha partecipato in seguito al comportamento di Raul, considerato dalla fidanzata troppo possessivo e geloso che limitava la sua libertà. In passato, per lo stesso motivo, si erano lasciati. Nel villaggio, Martina si avvicinata molto al tentatore Carlo tanto da gettare il fidanzato più volte nello sconforto totale oltre che in esplosioni di rabbia. Nel falò finale, la 26enne ha ammesso di non amare più Raul e i due ragazzi hanno inevitabilmente deciso di chiudere la relazione nonostante il giovane romano abbia affermato invece di amarla ancora.

Le dichiarazioni di Raul: "Non ci siamo più sentiti, lei non ha cercato il confronto, mi ha continuato a confermare quello che ho visto dentro"

"Finito il falò avevo un mix di emozioni forti, piangevo, non mi succede spesso, avevo la testa che mi frullava in tutte le direzioni. Tornato a casa mi è mancata ed è stato strano tornare e non averla. Puoi essere deluso da una persona tantissimo, ma non elimini il sentimento così. Lei entra nel programma dicendo che io sono il geloso, che la presso, ma nel programma penso che è uscito che non ero io il problema e non era così grave. Ho avuto rabbia, forse non puntavamo agli stessi obiettivi. Io ero ad un altro livello della relazione. Lei la facevo più brillante non mi è piaciuto come si è posta. Sapevo che avrebbe fatto amicizia con tutti è un lato del suo carattere che mi piace, ma non credevo entrasse in intimità. Parlava male di me, io pensavo di essere per quella persona qualcosa di diverso. Sarei falso a dirti che non provo nulla per Martina, ma ho perso stima. Non ci siamo più sentiti, lei non ha cercato il confronto, mi ha continuato a confermare quello che ho visto dentro. E stato bello anche vedermi debole, sembro duro ma si è visto che dietro la faccia da matto ci sono sentimenti, dolcezza, tenerezza. Pensavo fossero sinonimo di fragilità. Mia mamma si emoziona vedendo le puntate, mi ha visto fragile. Ho capito che esternare le emozioni mi a sentire più leggero. Il percorso è stato più forte di quello che aspettavo, mi ha tolto una persona che per me era tanto, tutto, ma mi ha dato consapevolezza. Sono stato troppo impulsivo e le mie reazioni mi hanno dato tolto a prescindere, ma sono fiero del mio percorso. La priorità ora sono io. Mi auguro di vivere sempre così con la massima purezza, di essere più maturo più calmo, dare quello che do e ricevere lo stesso".

Le dichiarazioni di Martina che ha ammesso di aver risentito Carlo:

"Tornata a casa ero convinta mi mancasse tanto nel quotidiano, ma non è stato così. Ho capito di aver preso la decisione giusta, non pensavo andasse così questa esperienza, avevo tutt'altra idea. Ero convinta di amare Raul, di voler risolvere il problema della gelosia, ma già dopo la prima settimana mi sono resa conto non fosse quello il problema. stando con altre persone, avendo anche altre distrazioni ho capito che non era la persona con cui volevo stare per la vita. Dentro di me è nata una sorta di empatia nei confronti di un'altra persona e sono stata onesta. Quando ho capito che c' era intesa con quella persona ho preferito vivermela. Quando ami una persona e la vedi con un'altra fa male, ma fa anche male stare sola e rendersi conto che devi lasciar andare una relazione perchè non ami quella persona, non è bello. Non è bello guardarlo e dirgli non ti amo più."

"Per me sarebbe stato più facile scusarmi di certi atteggiamenti, ma avrei fatto male alla vita di Raul. Perchè prenderlo in giro non mi faceva sentire bene, mi ha fatto sentire bene essere onesta. Mi sono pentita di non averlo salutato ed avergli dato un abbraccio al falò perchè non ho nulla contro di lui. Ho capito che uscendo sola non avrei avuto più Raul nella mia vita."

"Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita, prima in modo sporadico, ci siamo visti per ora ce la viviamo entrambi serenamente, altrimenti sarebbe qui con me. Mi auguro di trovare la persona che ho inquadrato nella mia testa, di trovare un rapporto sano, dove si parla tanto, ci si ascolta, e risolvere i problemi senza scontrarci. Se io ti amo non devo vivere solo di te e non basare la mia vita solo su di te. grazie al programma ho capito non si può sfuggire dalla verità è inutile farsi mille paranoie. So ora cosa voglio, che tipo di uomo voglio, cerco quello".

